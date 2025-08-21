Svetli način
Nogomet

Italijanski nogometni trenerji zahtevajo suspenz Izraela

Rim, 21. 08. 2025 10.50 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Združenje italijanskih nogometnih trenerjev (Aiac) zaradi vojne v Gazi zahteva izključitev Izraela iz vseh mednarodnih nogometnih tekmovanj. Svojo zahtevo so že poslali na Mednarodno in Evropsko nogometno zvezo.

V Aiacu podarjajo, da njihova zahteva ni le simbolična akcija, ampak nujna odločitev in moralni imperativ, ki je skupen vsem vodilnim v združenju.

"Vrednote človeštva, ki podpirajo vrednote športa, nas silijo, da se zoperstavimo tem strašnim dejanjem. Lahko se osredotočimo samo na nogometno igro in glavo obrnemo v tla. A mislimo, da to ni prav. Preveč nedolžnih je umrlo. Med njimi številni športniki. To je še en razlog, da zahtevamo ukrepe tudi na našem področju. Svet je v plamenih, številni, tako kot Palestinci, trpijo. Ravnodušnost je nesprejemljiva," so zapisali pri Aiacu.

Anketa Arhiv
Se strinjate s pozivom italijanskih trenerjev k suspenzu Izraela iz mednarodnih nogometnih tekmovanj?

Italija in Izrael se bosta pomerila tudi v kvalifikacijah za SP 2026. Ekipi se bosta pomerili 8. septembra v madžarskem Debrecenu, povratna tekma pa bo 14. oktobra v Vidmu.

V Vidmu sta se ekipi pomerili tudi lani v ligi narodov, kjer so morali prireditelji ob številnih demonstracijah poskrbeti za stroge varnostne ukrepe.

izrael nogomet palestina
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PunceDajte RuteDol
21. 08. 2025 12.47
A Palestino so že izključili, ker so ugrabili otroke ki so plesali in peli za mir ?
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
21. 08. 2025 12.37
+1
Če so zaradi agresije sankcionirali ZRJ in Rusijo zakaj ne bi mogli Izraela?!
ODGOVORI
1 0
jank
21. 08. 2025 12.20
+3
Kdaj bodo njim sledili naši in vsi trenerji sveta? Upajmo, da čimprej.
ODGOVORI
5 2
Anion6anion
21. 08. 2025 12.18
+2
Bravo. Končno ima nekdo jaj....
ODGOVORI
5 3
Potouceni kramoh
21. 08. 2025 12.33
+1
Tle ne rabiš jajca tle rabiš empatijo in predvsem moralo!
ODGOVORI
2 1
Jak Tobim
21. 08. 2025 12.11
-3
proti judizem ne pozna meja. pa dajmo potrpreti to t.i. palestino, kjer oblast obljublja uničenje države Izrael ne glede na to koliko, od nas na zahodu, plačanih arabskih otrok, ki jih njihovi starši niti slučajno ne živijo, bo pri tem umrlo. ne podpiram: italijani so enako, kot slovenci poklali svoje jude in se jim še zmeraj kolca, ker gonocid ni bil izvršen po Hitlerjevo. Mopje mnenje, ki vem, da je pravilno. Ampak, protijudizem je nejbolj razširjeno čustvo tega planeta. Izključili jih bomo, tako kot smo jih iz znanosti, gospodarskega sodelvoanja, nekdo pred mano ne je izraelskih datljev: ampak ararbci bodo še narepj malikovali smrt, kot najvišje dobro in delali otroke, ki jih bomo mi plačevali in judje iz Izraela ne bodo šli brez boja v plinske celice, kamor jih zahod ponovno pošilja. Moje mnenje. Vojna pa se mora ustaviti takoj in zdaj, to pa je nekaj popolnoma drugega. najboljše na način, ki ga predlaga arabska liga.
ODGOVORI
1 4
xxman.y
21. 08. 2025 12.18
+2
Jude da smo izključili iz gospodarstva in znanosti? Ja, najbrž imajo zato enega najbolj vplivnih lobijev na svetu in zato so ena najbolj razvitih držav....
ODGOVORI
4 2
Make Europe Great Again
21. 08. 2025 12.03
+4
bankirjem in teroristom prepovedat ter izgnat vse kar ni Evropskega porekla
ODGOVORI
6 2
Nidani
21. 08. 2025 12.01
+4
Svet se bo zbudil (pre)pozno, nič se ne naučimo!
ODGOVORI
6 2
veneti
21. 08. 2025 11.58
-3
Naj uganem kake vere so. Lahko, samo je treba vsem muslimanom prepovedat igrati v Evropi? A ni fer? A to da kaznujejo športnike za to kaj dela njihova vlada je pa ok?
ODGOVORI
4 7
veneti
21. 08. 2025 12.29
+0
uh negative sem pozabil da sem na vašem portalu bom raje našel kakega slovenskega.
ODGOVORI
1 1
krpati
21. 08. 2025 11.49
+7
Pravilno. Če so pravila naj bodo za vse enaka.
ODGOVORI
9 2
leviindesnikekci
21. 08. 2025 11.47
+9
Bravoooo. Sem prenehal s kupovanjem vseh vrst izdelkov, ki prihajajo iz Izraela. Med takimi so tudi medjool datlji v Hoferju, Spar ima cenejse bio datelje pa tudi Dm.
ODGOVORI
11 2
kiropraktik
21. 08. 2025 12.17
+3
Kaj pa tiste iz Palestine? A ja, teh ni!
ODGOVORI
3 0
devlon
21. 08. 2025 11.44
+9
vsaka normalna država, ji bi bila v ospredju človečnost in ne kapital, bi izolirala Izrael in ga odrezala od ostalega sveta
ODGOVORI
10 1
Voly
21. 08. 2025 11.42
+8
Bravo in še enkrat bravo!
ODGOVORI
9 1
Glotar
21. 08. 2025 11.27
-9
zakaj suspenz?...kaj so narobe naredili?
ODGOVORI
6 15
Blue Dream
21. 08. 2025 11.25
+15
Komentar Čeferina na nerokovanje naših odbojkaric je bil negativen v stilu ne mešajmo športa in politike. Sam pa sem drugačnega mnenja in menim ta tu ne gre več za politiko ampak za človečnost zato podpiram nerokovanje in izključitev Izraela iz vseh dogodkov
ODGOVORI
17 2
Kolllerik
21. 08. 2025 11.30
+11
Jp 👍
ODGOVORI
12 1
Wyatt
21. 08. 2025 11.51
+8
Ne mesajmo sporta in politike.. ko gre za izrael. Ko gre za rusijo pa vkljucimo nazaj.
ODGOVORI
8 0
