Italijanski nogometni trenerji zahtevajo suspenz Izraela

V Aiacu podarjajo, da njihova zahteva ni le simbolična akcija, ampak nujna odločitev in moralni imperativ, ki je skupen vsem vodilnim v združenju.
"Vrednote človeštva, ki podpirajo vrednote športa, nas silijo, da se zoperstavimo tem strašnim dejanjem. Lahko se osredotočimo samo na nogometno igro in glavo obrnemo v tla. A mislimo, da to ni prav. Preveč nedolžnih je umrlo. Med njimi številni športniki. To je še en razlog, da zahtevamo ukrepe tudi na našem področju. Svet je v plamenih, številni, tako kot Palestinci, trpijo. Ravnodušnost je nesprejemljiva," so zapisali pri Aiacu.
Italija in Izrael se bosta pomerila tudi v kvalifikacijah za SP 2026. Ekipi se bosta pomerili 8. septembra v madžarskem Debrecenu, povratna tekma pa bo 14. oktobra v Vidmu.
V Vidmu sta se ekipi pomerili tudi lani v ligi narodov, kjer so morali prireditelji ob številnih demonstracijah poskrbeti za stroge varnostne ukrepe.
