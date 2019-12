Inter z zmago točkovno ujel Juventus na vrhu Serie A

Antonio Conte in varovanci so se pobrali po spodrsljaju v Firencah.

Predzadnja Genoa v Milanu ni bila dostojen tekmec favoriziranemu Interju. Srečanje je bil odločeno že pred koncem prvega dela, ko sta v razmaku dveh minut zabila Romelu Lukaku in Roberto Gagliardini. Belgijec je dosegel sijajen zadetek z glavo po asistenci Antonia Candreve v 31. minuti. V 33. je bil pri golu Gagliardinija vpleten še kot asistent, ko je izkoristil svojo fizično moč in žogo kot na pladnju serviral 25-letnemu Italijanu. Gostje v prvem polčasu niso zmogli niti enega samega strela na vrata Samirja Handanovića, medtem ko so jih črno-modri v 45 minutah sprožili osem.

Drugi polčas ni prinesel spremembe. VarovanciAntonia Conteja so bili še naprej bistveno boljši in so terensko premoč kronali še z dvema zadetkoma. Z enajstmetrovke je svoj prvi gol v članskem dresu Interja dosegel 17-letni Sebastiano Esposito. Končnih 4:0 pa je z evrogolom postavil Lukaku, ki je žogo s pravim projektilom od prečke poslal za hrbet Romuna Andreia Raduja.

Tako Inter kot Juventus imata po 17. krogu 42 točk. Daleč od vrha ni niti rimski Lazio, ki ima s tekmo manj šest točk zaostanka. Na dnu italijanskega prvenstva je Spal, tik pred njim pa je Genoa, ki kljub menjavi trenerja še ni izplavala iz nevarnih vod in ima za Sampdorio, ki zaseda 'varno' 17. mesto, štiri točke zaostanka.

Inter - Genoa

Udinese je v zadnjih sezonah vselej v drugi polovici prvenstvene razpredelnice in podobno 'Friulanom' kaže tudi letos. Z zmago proti Cagliariju so vsaj začasno skočili na 14. mesto, kar pa zagotovo ne zadovoljuje navijačev na Dacia Areni. Tokrat je presenetljivo padel Cagliari, ki je po izjemnem začetku nekoliko padel, saj je v zadnjih treh krogih zbral zgolj točko. Za zmago z 2:1 je v 85. minuti poskrbel Seko Fofana.

Udinese - Cagliari

Torino - Spal

Italijansko prvenstvo, sobota, rezultati:



Udinese - Cagliari 2:1 (1:0)

De Paul 39., Fofana 85.; Joao Pedro 84.

RK: Piscane 90.



Inter - Genoa4:0 (2:0)

Lukaku 31., 71., Gagliardini 33. Esposito (11-m) 64.



Torino - Spal