Italijansko trenersko recikliranje se kljub neuspehom nadaljuje

Zvestoba je nekaj, česar mnogi italijanski trenerji ne poznajo. To sploh ne bi bila težava, če bi presedanje po italijanskih trenerskih stolčkih prinašalo rezultate. A jih ne. Dan po koncu ligaške sezone, v kateri je do 21. prvenstvene zvezdice prišel Inter, so se začele spremembe v trenerskih štabih številnih največjih italijanskih klubov.

Sarri novi trener Atalante

Atalanta dolgo ni bila del omenjenega začaranega kroga, kateremu se bo pridružila v naslednji sezoni. Klub iz Bergama je namreč devet let vodil Gian Piero Gasperini, ki zdaj deluje pri Romi. Letos sta se na klopi Atalante zamenjala dva trenerja, v naslednji sezoni pa jo bo vodil Maurizio Sarri. Ta je treniral tudi Napoli in Juventus, nazadnje pa Lazio.

Maurizio Sarri FOTO: AP

Gattuso na klop Lazia

Z odhodom Sarrija se je na trenerskem stolčku Lazia odprl položaj, ki ga je zdaj zasedel Gennaro Gattuso. Nekdaj odlični vezist, a veliko manj uspešni trener, je nazadnje vodil italijansko izbrano vrsto, s katero se ni uspel uvrstiti na svetovno prvenstvo. Na domačih tleh je od velikanov treniral Napoli in Milan.

Gennaro Gattuso FOTO: AP

Allegri odslej pri Napoliju

Eden izmed klubov, ki so po koncu sezone ostali brez trenerja, je tudi Milan, na čelu katerega je eno sezono deloval Massimiliano Allegri. Ta klubu ni uspel zagotoviti Lige prvakov, sam pa bo v naslednji izvedbi najelitnejšega klubskega tekmovanja vendarle prisoten. Italijan, ki je najvidnejši pečat pustil pri Juventusu, bo prevzel Napoli, ki ga je nazadnje vodil Antonio Conte. Ta je sicer treniral še Inter, Juventus in Atalanto.

Massimiliano Allegri FOTO: AP

Spalletti v Juventusu na tankem ledu

Naslednji predstavnik italijanskega začaranega kroga je Luciano Spalletti. Slednji je od oktobra trener Juventusa, s katerim je v prvenstvu končal na skromnem šestem mestu, kar bi mu utegnilo odnesti službo. 67-letnik je praktično obraz italijanskega nogometa, poleg Torinčanov je od velikanov namreč vodil še Napoli, Inter in Romo, od manjših klubov Udinese, Sampdorio in Empoli, dve leti pa tudi izbrano vrsto Italije.

Luciano Spalletti FOTO: AP

(Kdaj) se bo vrnil Pioli?

Glede na to, kako zadeve v zadnjem poldrugem desetletju delujejo na Apeninskem polotoku, ne bi bilo nobeno presenečenje, če kateri od klubov, ki bodo poleti iskali novega trenerja, pokliče Stefana Piolija. Ta je po Bologni in Laziu vodil Inter in Milan, nazadnje pa še drugič v karieri treniral Fiorentino, kjer je zdržal vsega 14 tekem.

Stefano Pioli FOTO: AP

Trenersko recikliranje italijanskih velikanov: