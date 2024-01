Ivan Rakitić pred odhodom v Savdsko Arabijo Sevilli pomahal v slovo

OGLAS

Ivan Rakitić je s klubom iz Andaluzije že sporazumno prekinil pogodbo in opravil zdravniške preglede pred prestopom na arabski polotok. Hrvaški vezist je za Sevillo igral v dveh obdobjih, in sicer med 2011 in 2014 ter med 2020 in 2024, ob tem pa je v Evropi nastopal še za Basel, Schalke in Barcelono.

Rakitić se je na čustveni novinarski konferenci že poslovil od soigralcev in navijačev kluba, s katerim je v letih 2014 in 2023 osvojil Ligo Evropa. V dresu Barcelone pa je poleg štirih naslovov španskega ligaškega in štirih naslovov španskega pokalnega prvaka, leta 2015 slavil tudi v Ligi prvakov. "Kako lahko fant, rojen v Švici, Hrvat, reče, da je njegov dom v Sevilli? Zdaj odhajam, a se bom še vrnil. Sevilla me bo vedno imela ob sebi," je med drugim povedal 35-letni vezist.

Z Al Shababom, ki je trenutno na 11. mestu v domačem prvenstvu, je sklenil pogodbo do konca junija 2025 , denarne podrobnosti pa zaenkrat še niso znane. Pri klubu iz Rijada se o pridružil kopici tujih nogometašev, ki si tam že služijo kruh, ko so Belgijec Yannick Carrasco, Brazilca Iago Santos in Carlos Junior, Kolumbijec Gustavo Cuellar, Maročan Romain Saiss, Južnokorejec Kim Seung-gyu in Senegalec Habib Diallo.

