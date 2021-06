Ivanović uradno zapušča zmaje

Đorđe Ivanović se je Olimpiji pridružil avgusta 2020. V zeleno-belem dresu je zbral 38 nastopov in dosegel 12 zadetkov, 6-krat pa je bil v vlogi asistenta. Z Ljubljančani je osvojil eno lovoriko, in sicer Pokal Slovenije ob koncu pretekle sezone. "Od trenutka, ko sem izvedel, da se zame zanima Olimpija, nisem dvomil, da bom prišel v Ljubljano, saj sem vedel, da je Olimpija velik klub. V to sem se prepričal, ko sem prispel. Soigralci so me odlično sprejeli, enako velja za vse ostale ljudi v klubu od ekonoma do fizioterapevtov, ki so svoje delo opravljali izjemno dobro. Zahvaliti bi se želel tudi zaposlenim v klubskih pisarnah in seveda predsedniku kluba, Milanu Mandariću, ki je dovolil, da prestopim v drug klub in se podam novim izzivom naproti," je od prestopu za uradno spletno stran dejal 25-letni Ivanović.

Tomić nazaj v Olimpijo?

Izkušeni vezist Tomislav Tomić je sporazumno prekinil pogodbo z avstrijskim prvoligašem Admiro in je postal prost igralec. Nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine se, kot kaže, vrača nazaj v Olimpijo, kjer je zelo uspešno igral tri sezone, z zmaji pa osvojil tudi državni in pokalni naslov.