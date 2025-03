Iz Evrope izločil Olimpijo in pristal na radarju Maribora

Slovenski napadalni vezist Sandi Ogrinec je z Borcem iz Banjaluke v Konferenčni ligi izločil zeleno-bele in prišel vse do osmine finala, kjer so nesrečno izpadli proti Rapidu iz Dunaja. Na račun odličnih predstav so zanimanje zanj pokazali pri Mariboru, kjer je 26-letnik v preteklosti že igral.