Iz Francije v Maribor: slovenska okrepitev za vijoličaste

Kot so zapisali na klubski spletni strani je Jan Repas tretja okrepitev Maribora za novo sezono. Za Caen je odigral 32 tekem, pred odhodom v Francijo je igral za Domžale. "Redko se zgodi, da 23-letni nogometaš prinaša izkušnje z igranjem v evropskih pokalnih dvobojih, v članski reprezentanci in iz ‘top 5’ lige v Evropi, ob tem pa se je že tudi seznanil z osvajanjem trofej. Jan združuje značilnosti, ki imajo veliko veljavo v Mariboru. Predvsem pa je pokazal veliko željo po prihodu, saj se je ob prekinitvi pogodbe z Caenom odrekel precejšnjemu delu zaslužka,” je dejal športni direktorkluba Oliver Bogatinov.



“Tukaj sem odigral zadnjo prvenstveno tekmo v slovenski ligi, zdaj pa prav Ljudski vrt postaja moj novi dom. Zame je to najbolj emocionalen stadion v Sloveniji, tako da sem izredno vesel. Ko sem bil na nasprotni strani, je bila tukaj vedno posebna kulisa in se je občutilo, kako navijači dihajo s svojim moštvom. Ko sem dobil klic iz Maribora, nisem okleval. Vsi vemo, kaj pomeni Maribor v Sloveniji in tudi v Evropi, zato odločitev ni bila težka,” pa je dejal Repas.