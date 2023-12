Iz grških priporov izpustili prvo skupino hrvaških navijačev

Iz grških zaporov so v soboto iz pripora izpustili prvo skupino navijačev zagrebškega nogometnega kluba Dinamo, so poročali hrvaški mediji. Člani navijaške skupine Bad Blue Boys (BBB) so v priporu od avgusta zaradi sodelovanja v spopadu z navijači grškega nogometnega kluba AEK, v katerem je umrl en grški navijač.

V avgustovskem spopadu med navijači AEK in Dinama pred tekmo lige prvakov je zaradi več vbodnih ran umrl 29-letni privrženec AEK, Mikalis Kacuris. Grško tožilstvo je v zvezi z njegovo smrtjo obtožilo skupno 105 oseb, med njimi 102 Hrvata, za vse pa so odredili pripor v 14 različnih zaporih po državi. PREBERI ŠE Zaradi smrti navijača prestavljena tekma med Dinamom in AEK Navijači so v priporu vsi zanikali vpletenost v smrt Kacurisa. Obtožbe, ki jih čakajo, vključujejo umor, sodelovanje v hudodelski združbi in nezakonito posedovanje orožja. Grške pravosodne oblasti so po navedbah hrvaškega ministrstva za zunanje in evropske zadeve na prostost ob plačilu varščine izpustile 31 pripadnikov skupine Bad Blue Boys. Prvi obtoženi navijači so se v domovino vrnili minulo nedeljo. PREBERI ŠE Milanović: Ne morem razumeti, da se greš na gostovanje zgolj pretepat Hrvaška javna radiotelevizija HRT danes poroča, da je grško sodišče po neuradnih informacijah doslej odobrilo okoli 50 zahtevkov za odpravo pripora, hrvaški pravosodni minister Ivan Malenica pa je za HRT že v petek izrazil prepričanje, da se bodo do božiča v domovino vrnili vsi hrvaški državljani.