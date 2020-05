Direktor Interja: Nočemo prodati Lautara, za klavzulo pa vedo vsi

To je v zadnjih izjavah več kot jasno povedal tudi športni direktor Interja Piero Ausilio, ki je za Sky Sportvse interesente, med katerimi se je najpogosteje v zadnjih mesecih omenjala Barcelona, napotil h klavzuli v pogodbi Lautara Martineza. Ta po informacijah v medijih predpisuje plačilo 111 milijonov evrov odškodnine, v primeru katere bi lahko Argentinec zapustil Inter.

"Samo ena pot ga lahko odpelje stran od Interja, to pa je plačilo njegove klavzule, za katero vedo vsi. (Klavzula, op. a.) ima rok trajanja in zelo točno določene pogoje,"je dejal Ausilio. "V veljavo stopi v juliju in ne traja preveč dolgo. Ni drugih možnosti za odhod Lautara, z nikomer se ne pogajamo in še vedno računamo nanj, saj ima še dveletno pogodbo. Naš klub ne želi prodati svojih najboljših igralcev, želi jih zadržati in se še okrepiti."

'Vedo, kakšni so naši načrti'

Ausilio je omenil tudi Barcelono, vodstvo katere je Martinez navdušil tudi na dveh medsebojnih obračunih v skupinskem delu aktualne sezone Lige prvakov. Argentinec je bil med strelci na prvem obračunu v Kataloniji (2:1), ki ga je tako kot drugi dvoboj v Milanu (1:2) sicer dobil katalonski ponos. V vseh tekmovanjih (vključene so tudi prijateljske in reprezentančne tekme) je Martinez dosegel 19 golov v tej sezoni in hitro postal eden najbolj zaželenih napadalcev na tržišču, ki pa ga je razdejala pandemija novega koronavirusa, zaradi katerega naj bi bili stomilijonski posli poleti rezervirani le za klube v najboljši finančni kondiciji, v tej družbi pa Barcelone ni že lep čas.

"Veliko klubov je z nami vzpostavilo stike, med najbolj zainteresiranimi je Barcelona, s katero imamo dobre in prijateljske odnose,"je dodal Ausilio."Ne skrivam ničesar, a vem, da tudi oni vedo, kakšni so naši načrti. Inter Lautara ne želi prodati. Nato pa je tu, jasno, tudi ta klavzula. Mislim, da sem bil glede tega dovolj jasen,"je sklenil Ausilio.