Iz Madrida v bližnjim nam Videm: Alaba (senzacionalno) okrepil Udinese

Zgodba o tem senzacionalnem prestopu v klub, za katerega od leta 2022 igra tudi slovenski reprezentant Sandi Lovrić , je v nogometnem svetu odjeknila kot prava bomba. Glavni prestopni strokovnjak Fabrizio Romano je ekskluzivno potrdil, da sta avstrijski zvezdnik in Udinese dosegla ustni dogovor. Romano je prestop pospremil s svojo znamenito krilatico Here we go oziroma Zdaj gre pa zares, kar pomeni, da je posel že zapečaten, čakajo pa se le še zadnje formalnosti pred uradnim podpisom.

Ker je Davidu Alabi pogodba z Realom potekla konec junija, v Videm prihaja kot prosti igralec, kar pomeni, da Udineseju zanj ni treba plačati odškodnine. Alaba je že prispel v Italijo, kjer je na znani kliniki Villa Stuart v Rimu uspešno prestal podrobne zdravstvene preglede, nato pa odpotoval na sever v Videm.

Prestop branilca, ki je v karieri kar štirikrat osvojil ligo prvakov z Bayernom in Realom ter desetkrat nemško bundesligo in dvakrat špansko prvenstvo, v klub srednjega kakovostnega razreda serie A velja za veliko presenečenje. Zadnja leta Davida Alabe v Madridu so močno zaznamovale hude poškodbe, predvsem strgana križna vez konec leta 2023.

Udinese je prestop na svojih družbenih omrežjih že napovedal na zelo kreativen način. Objavili so namreč sliko belega plastičnega stola. To je neposredna referenca na Alabovo kultno proslavljanje z dvignjenim stolom, s katerim je zaslovel ob velikih preobratih Reala v ligi prvakov leta 2022. Udinese po petih krogih v serie A zaseda 13. mesto. Ekipa pod vodstvom Koste Runjaića je izgubila zadnje tri tekme.