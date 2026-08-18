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Nogomet

Iz Prage v Ljubljano: Olimpija ima novo moč v napadu

Ljubljana, 18. 08. 2026 07.20 pred 2 urama 2 min branja 4

Avtor:
M.J.
Indrit Tuci

Nova moč v napadu ljubljanske Olimpije, ki je izmed vseh klubov v slovenski prvi ligi zabila najmanj golov v dosednajem delu sezone, je 25-letni albanski napadalec Indrit Tuci. Dosedanji član češke Sparte, s katero je zaigral tako v Evropski ligi kot tudi Ligi prvakov, je z NK Olimpija Ljubljana sklenil dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono.

Olimpija je po petih krogih povsem na dnu lestvice.
Olimpija je po petih krogih povsem na dnu lestvice.
FOTO: Luka Kotnik

"Prvi vtisi so zelo dobri. Ogledal sem si sobotni derbi in energija s tribun je bila neverjetna. Takoj sem se lahko prepričal, da gre za velik klub z velikimi ambicijami in močno željo po uspehu. Obenem je Ljubljana zelo lepo mesto, zato sem zelo vesel, da sem tukaj in da lahko začnem novo poglavje v svoji karieri. Kot napadalec si želim dosegati gole, prav tako pa želim biti pomemben člen ekipe tudi v sami igri ter vzpostaviti dobro vez z navijači. Najpomembneje je, da na vsakem treningu in vsaki tekmi dam vse od sebe. Vsekakor verjamem, da lahko v tej sezoni skupaj ustvarimo nekaj posebnega," je za uradno klubsko spletnop stran povedal Indrit Tuci.

191 centimetrov visoki napadalec se je pred odhodom v Prago dokazoval pri zagrebški Lokomotivi, za katero je na 105 tekmah dosegel 21 golov in dodal 11 asistenc. Nazadnje je nastopal za turški Kayserispor, v dresu Sparte pa je zbral 29 nastopov, sodeloval pri osmih zadetkih ter z ekipo osvojil tako državno prvenstvo kot pokalno lovoriko. Sprva član mladinskih reprezentanc Albanije, je v sezoni 2024/25 debitiral tudi za člansko izbrano vrsto. Za domačo reprezentanco je doslej zbral pet nastopov.

Preberi še Olimpija predstavila novo napadalno moč z izkušnjami iz Italije

Tuci si je ob prihodu v zmajevo gnezdo izbral številko 19. Skupaj z Yayahom Kallonom bo prvi trening pod vodstvom Jugoslava Trenčovskega opravil jutri dopoldne.

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KOMENTARJI4

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RUBEŽ
18. 08. 2026 09.19
Lepo izpolnjujejo obljube. Domači in lmadi bodo igrali. HAHAHA
Odgovori
0 0
wsharky
18. 08. 2026 09.18
sedaj pa jih ne rabil VAR reševat
Odgovori
+2
2 0
300 let do specialista
18. 08. 2026 08.53
Prišel za rojaki ljopatarji.
Odgovori
+0
1 1
zmerni pesimist
18. 08. 2026 08.17
Zdaj pa bo ni kej
Odgovori
+2
2 0
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