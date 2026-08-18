Iz Prage v Ljubljano: Olimpija ima novo moč v napadu

"Prvi vtisi so zelo dobri. Ogledal sem si sobotni derbi in energija s tribun je bila neverjetna. Takoj sem se lahko prepričal, da gre za velik klub z velikimi ambicijami in močno željo po uspehu. Obenem je Ljubljana zelo lepo mesto, zato sem zelo vesel, da sem tukaj in da lahko začnem novo poglavje v svoji karieri. Kot napadalec si želim dosegati gole, prav tako pa želim biti pomemben člen ekipe tudi v sami igri ter vzpostaviti dobro vez z navijači. Najpomembneje je, da na vsakem treningu in vsaki tekmi dam vse od sebe. Vsekakor verjamem, da lahko v tej sezoni skupaj ustvarimo nekaj posebnega," je za uradno klubsko spletnop stran povedal Indrit Tuci.

191 centimetrov visoki napadalec se je pred odhodom v Prago dokazoval pri zagrebški Lokomotivi, za katero je na 105 tekmah dosegel 21 golov in dodal 11 asistenc. Nazadnje je nastopal za turški Kayserispor, v dresu Sparte pa je zbral 29 nastopov, sodeloval pri osmih zadetkih ter z ekipo osvojil tako državno prvenstvo kot pokalno lovoriko. Sprva član mladinskih reprezentanc Albanije, je v sezoni 2024/25 debitiral tudi za člansko izbrano vrsto. Za domačo reprezentanco je doslej zbral pet nastopov.