Iz razbitin letala potegnili truplo, a identiteta še ni znana

Služba za preiskave letalskih nesreč (AAIB) je v poročilu navedla, da so s pomočjo podvodnega plovila, opremljenega z lučmi in kamero, odkrili in izvlekli truplo. Zapisali so, da so ga našli v zahtevnih pogojih, da so operacijo izvedli z najvišjo mero dostojanstva in da družini pokojnikov redno obveščajo o napredku. Truplo so odpeljali v Portland, predali ga bodo mrliškemu ogledniku v Dorsetu, policija pa bo po končani obdukciji verjetno v kratkem potrdila identiteto, poroča CNN.