Iz Reala sporočili: Vinicius, Courtois, Camavinga in Valverde pozitivni na novi koronavirus

Iz madridskega Reala, trenutno vodilne ekipe španske La Lige, so sporočili, da so bili štirje igralci pozitivni na zadnjem testiranju na novi koronavirus. To so vratar Thibaut Courtois, vezista Federico Valverde in Eduardo Camavinga ter krilni napadalec Vinicius Junior.

Vinicius Jr. (v belem dresu) je izjemno pomembno Realovo orožje v napadu v tej sezoni. FOTO: AP Jasno je, da bo (vsaj) omenjena četverica manjkala na naslednji Realovi tekmi, ki bo 2. januarja prihodnje leto, in sicer galaktike čaka gostovanje na obrobju Madrida pri Getafeju. Real ima sicer dolgo klop, tako da bo lahko prekaljeni trenerski maček Carlo Ancelotti posegel po ustreznih zamenjavah predvsem za standardna člana začetne enajsterica Thibauta Courtoisa in Viniciusa Juniorja. Vprašanje pa je, ali bo v naslednjih dneh še kdo od nogometašev pozitiven na testiranjih. Iz La Lige so sicer sporočili, da bo moral zaradi šestega vala, ki grozi Španiji zaradi različice omikron, vsakdo, ki je bil pozitiven na testu za deset dni v karanteno, ne glede na to, ali je cepljen ali ne. Madridčani sicer na ligaški lestvici s 46 točkami prepričljivo vodijo, druga Sevilla ima (s tekmo manj) 8 točk zaostanka, tretji Betis (prav tako s tekmo manj) pa zaostaja že za 13 točk.