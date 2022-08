Iz tabora Olimpije pred derbijem: To, da je Maribor izgubil zadnje tri tekme ne pomeni prav nič

Olimpija je kljub vsem organizacijskim pretresom domačo sezono začela odlično. Ekipa pod vodstvom novega trenerja Alberta Riere kaže dobre obrise. Obramba na čelu z vratarjem Matevžem Vidovškom sploh še ni prejela zadetka, dosegla pa je štiri, pod katere so se vpisali Đorđe Crnomarković, Samuel Pedro, Almedin Ziljkić in Marcel Ratnik .

Odlično igra celotna ekipa, eden boljših posameznikov pa je gotovo Mario Kvesić , ki v izjavi za klubsko spletno stran ni skoparil s pohvalami na račun soigralcev. " Odlično se počutim na igrišču in s komerkoli, ki igra ob meni. Doffo, Elšnik, Pilj ,... Sem mnenja, da imamo najboljšo vezno linijo v ligi." Trener Albert Riera se temeljito pripravlja na vse svoje tekmece. " Gledam vse tekme vseh naših nasprotnikov. Ni pa potrebe, da preveč mislimo o nasprotniku, seveda pa vedno vse analiziramo. Skrbim le za svojo ekipo in kako bomo mi igrali. Smo pripravljeni." Za razliko od Olimpije, Mariboru ne gre vse po načrtih. " Vemo, v kakšnem položaju je trenutno Maribor po treh zaporednih porazih. Lahko bodo zaradi tega bolj motivirani in se zavedali, da lahko s tekmo več dobijo kot izgubijo, lahko pa je to odlično za nas, saj gotovo ne doživljajo najlepših trenutkov njihovega življenja," v izjavi za uradno klubsko spletno stran razmišlja Španec na ljubljanski klopi. Mario Kvesič dodaja: " To, da je Maribor izgubil zadnje tri tekme ne pomeni prav nič. Na derbiju se lahko odrazi kot ekstra motivacija, frustracija, jeza... Derbi je zgodba zase. V klubu se že čuti naelektreno vzdušje pred derbijem. " V garderobi se čuti, da prihaja derbi. Napetost je večja. Derbi je derbi." Z nogometašem iz Mostarja se Riera strinja: " Gotovo je dobro, da smo imeli cel teden časa, da se pripravimo na tekmo, tako v fizičnem kot psihološkem smislu. Pripravljeni smo na boj, ta teden mi res ni bilo potrebno dodatno motivirati igralcev, saj se zavedajo pomembnosti derbija."

Albert Riera s svojo profesionalnostjo, izkušnjami, modrimi besedami in temeljito pripravljenimi treningi in analizami nikogar ne pusti ravnodušnega. " Nenehno se učimo. Vsak dan bolj se zavedam potenciala te ekipe. Pomembno je, da igralci uživajo in so vedoželjni. Povedal sem jim, da želim, da pridobijo čim več nogometnega znanja, da bodo lahko igrali na več načinov. Saj nogomet ni le napad ali obramba. Gre za iskanje ravnotežja. In da bi igralci znali igrati na več pozicijah. Pripravljam jih za njihovo prihodnost, kot ekipo, saj bo s tem, ko bodo individualno boljši, boljša tudi ekipa."

Trener, doma z Mallorce, ni na svojo stran dobil simpatij le strokovne javnosti in zeleno-belih navijačev, temveč, kar je najpomembneje, tudi igralcev, ki odlično sprejemajo njegove zamisli in ideje. Pošten. Biti pošten in odkrit je vse. To je najpomembnejše. In da skušaš uživati v svojem delu. Seveda pridejo trenutki, ko dvignem glas, kot se je zgodilo v Sežani. Tam smo sicer zmagali, ampak ravno takrat je čas za lekcije. Ne pa, ko je človek na tleh. Takrat ne rabi graje, temveč podporo. Poštena beseda, transparentnost in užitek ob delu.

Delo trenerja prinaša torej tudi užitke sredi dolgih ur priprav in analiz pozno v noč ... "Derbiji in rivalstva so v športu nekaj posebnega. Ko ne bom več čutil napetosti in mravljincev pred takšno tekmo, ne bom več trener. A ne pozabimo, tudi derbiji prinašajo zgolj tri točke. Kot vse ostale tekme," je za uradno klubsko spletno stran še dejal Španec. Riera je sanjsko startal v Prvo ligo, a se zaveda, da bodo prišle tudi slabe igre. Vsi si želimo, da ne v nedeljo v Ljudskem vrtu. "Upam, da bo čim več naših navijačev prišlo v Maribor. Radi bi, da bi jih čim več sledilo klubu, bilo blizu nas in nas podpiralo. Predvsem zaradi igralcev. Podporo čutijo in to jim pomaga."