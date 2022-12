Iz zapora so izpustili brata Paula Pogbaja, pridržanega v izsiljevalski aferi

Izsiljevalci naj bi od Paula Pogbaja zahtevali 13 milijonov evrov, če bi se želel izogniti objavi "spornih videoposnetkov".

Francoska tiskovna agencija AFP je, sklicujoč se na sodni vir, poročala, da sta preiskovalna sodnika ugodila zahtevi za izpustitev Mathiasa Pogbaja, ki jo je nekaj dni prej vložil odvetnik Yassine Bouzrou.

Obtožen je bil izsiljevanja v organizirani združbi in sodelovanja v hudodelski združbi. V tem primeru so bili obtoženi še štirje osumljenci. Šlo naj bi za sorodnike bratov Pogba, stare od 27 do 36 let, ki jih obtožnica bremeni izsiljevanja z orožjem, ugrabitve ter sodelovanja v hudodelski združbi.