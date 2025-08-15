Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Iz Zlatoličja v Beograd s kolesom na tekmo svojega sina

Zlatoličje, 15. 08. 2025 17.48 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Starša slovenskega nogometnega reprezentanta Timija Maxa Elšnika sta se včeraj iz Zlatoličja s kolesi odpravila na 458 kilometrov dolgo pot do Beograda. Tam si bosta ogledala prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakom med sinovo Crveno zvezdo in ciprskim Pafosom. Obračun boste lahko v torek od 20.45 spremljali na Kanalu A in VOYO.

Timi Max Elšnik in Lamine Yamal
Timi Max Elšnik in Lamine Yamal FOTO: Profimedia

Matjaž in Janja Kaja Elšnik, starša slovenskega vezist Timija Maxa, ki nastopa za srbskega velikana Crveno zvezdo, sta se s kolesom odpravila na skoraj 500 kilometrov dolgo pot "Od Gmajne do Marakane". 

Odločitev sta sprejela pred štirimi tedni, nato pa so sledile priprave in 800 kilomtrov treninga. Svojo pot sta začela v Zlatoličju, kjer je Elšnik, napravil prve nogometne korake. "Takrat nihče ni mogel vedeti, kam ga bo ta pot pripeljala. On je verjel, da vse do Lige prvakov in slovenske reprezentance. Danes, ko ga je pot pripeljala do "Marakane" v Beogradu, Timi te sanje živi," pravi njegov ponosni oče Matjaž.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj Elšnika in soigralce čaka ciprski Pafos, katerega član je med drugim tudi brazilski branilec David Luiz, nekdanji član Chelseaja, PSG-ja in Arsenala. Zvezda bo prvo tekmo igrala v torek v Beogradu (prenos od 20.45 na Kanalu A in VOYO).

Srbski prvaki so pred tem zanesljivo izločili Lech iz Poznana - na Poljskem so slavili s 3:1, na polnem stadionu Rajka Mitića pa so z igralcem manj uspešno ohranili prednost (1:1). Marko Arnautović, odmevna okrepitev rdeče-belih, je povratno tekmo zaradi lažje poškodbe spremljal s tribune.

nogomet crvena zvezda elšnik zlatoličje beograd
Naslednji članek

Povezovalo se ga je z Mariborom, končal na Nizozemskem

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089