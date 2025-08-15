Iz Zlatoličja v Beograd s kolesom na tekmo svojega sina

Matjaž in Janja Kaja Elšnik, starša slovenskega vezist Timija Maxa, ki nastopa za srbskega velikana Crveno zvezdo, sta se s kolesom odpravila na skoraj 500 kilometrov dolgo pot "Od Gmajne do Marakane".

Odločitev sta sprejela pred štirimi tedni, nato pa so sledile priprave in 800 kilomtrov treninga. Svojo pot sta začela v Zlatoličju, kjer je Elšnik, napravil prve nogometne korake. "Takrat nihče ni mogel vedeti, kam ga bo ta pot pripeljala. On je verjel, da vse do Lige prvakov in slovenske reprezentance. Danes, ko ga je pot pripeljala do "Marakane" v Beogradu, Timi te sanje živi," pravi njegov ponosni oče Matjaž.