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Nogomet

Izbijanje žoge se je končalo slabo: preprečil nevarnost na igrišču, a povzročil prometni kaos

Montevideo, 09. 08. 2026 15.26 pred enim dnevom 1 min branja 3

Avtor:
M.J.
Uruguay Montevideo vs Paysandu

Povsem običajen v urugvajskem (drugoligaškem) nogometnem prvenstvu. No, ne povsem. Tekma med ekipama Uruguay Montevideo in Paysandu je postregla z nenavadnim incidentom, ko je neprevidno izbita žoga povzročila pravi kaos in pripeljala do (hujše) prometne nesreče. Domači branilec je v dobri veri, želeč zaustaviti nalet tekmecev, žogo izbil s terena in povzročil pravi (prometni) kaos. Ja, tik ob igrišču namreč stoji čisto prava pravcata avtocesta ...

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Uruguay Montevideo in Paysandu sta se pomerila v derbiju drugoligaškega prvenstva na stadionu Estadio Parque ANCAP, dogajanje pa je v nekem trenutku preseglo meje nogometne tekme ... Branilec domače ekipe Richard Nunez je skušal zaustaviti obetaven protinapad gostov. Ekipa Paysandu je po slabo izvedenem kotu hitro krenila proti nasprotnikovim vratom in iskala zadetek za vodstvo.

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Nunez je nevarnost preprečil s silovitim izbijanjem žoge, vendar jo je poslal naravnost prek stadionske ograje na prometno cesto ob objektu. Nenavadna poteza je imela nepričakovane posledice. Voznik enega od avtomobilov je zaradi žoge sunkovito zavrl, da bi se izognil trku z njo, vozilo za njim pa se ni uspelo pravočasno ustaviti in je trčilo v njegov zadnji del.

Čeprav v nesreči k sreči ni bil nihče poškodovan, je bil promet na tem delu ceste za približno 20 minut oviran. Dogodek so ujele televizijske kamere, posnetek pa se je hitro razširil po družbenih omrežjih. "Voznik je naglo zavrl, da ne bi zadel žoge, nato pa je vanj trčil avtomobil za njim. To je pravo južnoameriško nogometno norenje," so med drugim zapisali tamkajšnji mediji. "To je ena najbolj norih stvari, kar smo jih kdaj videli," so še dodali.

Razlagalnik

Urugvajski nogomet je globoko zakoreninjen v nacionalno identiteto in slovi po izjemni strasti, bojevitem pristopu in nepredvidljivosti. Urugvaj, ki je bil leta 1930 gostitelj prvega svetovnega prvenstva v nogometu, ima bogato zgodovino, kjer se nogomet pogosto meša z vsakdanjim življenjem, kar ustvarja vzdušje, v katerem so meje med igriščem in okolico včasih manj jasne kot v bolj reguliranih evropskih ligah.

Drugoligaško prvenstvo ali druga liga je tekmovanje, ki se nahaja tik pod najvišjim nivojem profesionalnega nogometa v državi. Klubi v teh ligah se borijo za napredovanje v prvo ligo, hkrati pa se soočajo z nevarnostjo izpada v nižje, pogosto amaterske ali polprofesionalne razrede. Ti stadioni, kot je Estadio Parque ANCAP, so pogosto manjši in bolj integrirani v lokalno mestno infrastrukturo, kar pojasnjuje njihovo bližino prometnim potem.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet urugvaj

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KOMENTARJI3

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txoxnxy
09. 08. 2026 18.06
Pri slovenski policiji bi bila kriva žoga ki je z neprilagojeno hitrostjo zapustila igrišče , zakar bi novinarji dodali da je zagrožena globa xxx € in 3 kazenske točke .
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+2
3 1
enajstdvanajst1
09. 08. 2026 16.47
Ta ki zaviral ni kriv ampak tisti ki se je zaletel v avtomobil.. varnostna razdalja !!!!
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+4
6 2
Ramzess
09. 08. 2026 16.17
Žoga je manjše zlo, če jo zadeneš, a nekateri raje izberejo večje. Sicer pa bi igrišče moralo biti zavarovano z mrežo.
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+5
6 1
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