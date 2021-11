'Izbira Messija bi razvrednotila zlato žogo'

Lionel Messi je Argentino letos popeljal do naslova v južnoameriškem kontinentalnem tekmovanju Copa América. Na omenjenem tekmovanju je napadalec PSG-ja dosegel največ zadetkov in asistenc, izbran pa je bil tudi za najboljšega igralca na turnirju. Prejšnjo sezono je igral v dresu Barcelone in na 47 tekmah v vseh tekmovanjih zadel 38 golov. Njegov začetek v novem klubu, PSG-ju, je za zdaj manj navdušujoč, saj je v francoskem prvenstvu na sedmih srečanjih zadel zgolj en gol.

"Lionel Messi ni zares igral že pet mesecev. Kaj je Messi v Parizu storil, odkar je osvojil Copo Americo? Zadel je en gol v ligi in tri v Ligi prvakov. Seveda nimam nič proti Messiju, ki je eden najboljših igralcev v zgodovini nogometa, ampak letos si nagrade ne zasluži," je svoje mnenje brez obotavljanja povedal nekdanji napadalec Marseilla, Milana in Bayern Münchna.

Po mnenju Papina si francoski časnik France Football, ki vsako leto podeljuje nagrado, letos ne sme privoščiti, da bi za najboljšega na svetu razglasil Messija. "Izbrati Messija za leto 2021 bi razvrednotilo zlato žogo, ker bi to pomenilo, da vrhunskim nogometašem ne dajemo več možnosti osvojiti to nagrado. Če jo letos podelimo Messiju, lahko o tej nagradi sanja vsak otrok na svetu," je svoje mnenje o morebitni izbiri Messija izrazil igralec, ki je za Francijo na 54 nastopih zadel 30 golov.

Cristiano Ronaldo se podelitve ne bo udeležil

Glavni urednik France Footballa, Pascal Ferre, je nedavno izjavil, da je edina ambicija Cristiana Ronalda pred upokojitvijo to, da bi kariero zaključil z več nazivi najboljšega igralca na svetu od Messija. "To vem zato, ker mi je to rekel prav on (Ronaldo)," je svoj vir informacije razkril francoski urednik. Številni mediji medtem sporočajo, da se Ronaldo večerne gala podelitve ne bo udeležil, ker predvideva, da bo Messi osvojil svojo sedmo zlato žogo. Ronaldo jih je do zdaj osvojil pet.