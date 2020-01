Izbruh virusa prestavil olimpijske kvalifikacije v nogometu

Ženske reprezentance Kitajske, Tajvana, Tajske in Avstralije bi morale od 3. do 9. februarja v Vuhanu odigrati kvalifikacijski turnir, ki ga je Azijska nogometna zveza (AFC) na predlog Kitajske nogometne zveze (CFA) zdaj prestavila v Nandžing. Nogometna zveza Tajvana (CTFA) je namreč zagrozila z bojkotom kvalifikacij, če bi turnir vseeno odigrali v Vuhanu, saj je dejala, da se boji za varnost oziroma zdravje svojih reprezentantk.

V sredo so kitajske oblasti opozorile, da bi novi virus lahko mutiral in se širil še naprej. Nova vrsta koronavirusa je povzročila preplah zaradi podobnosti z virusom sars, ki je v letih 2002 in 2003 zahteval skoraj 650 življenj na Kitajskem in v Hongkongu. Kitajska vlada je izbruh novega virusa uvrstila v enako kategorijo kot epidemijo sarsa, kar pomeni obvezno izolacijo obolelih in možnost uvedbe karantene.

Primeri bolezni tudi v ZDA, na Tajvanu, Tajskem, Japonskem in v Južni Koreji

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se bo že v sredo sestala na izrednem zasedanju, na katerem bo odločala o morebitni razglasitvi virusa za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Doslej so primere bolezni poleg Kitajske zaznali še v ZDA, na Tajvanu, Tajskem, Japonskem, v Južni Koreji in nazadnje tudi v Macauu.

Mediji pa poročajo, da so prestavili tudi olimpijske kvalifikacije v boksu, ki bi morale prav tako naslednji mesec potekati v Vuhanu. Tudi te naj bi prestavili na drug konec države, a za zdaj še ni uradne informacije. Japonska agencija Kjodo sicer poroča, da bo Mednarodni olimpijski komite v kratkem objavil novega gostitelja in nov spored kvalifikacij v boksu.