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Nogomet

Izenačen obračun vodilnih italijanskih ekip

Rim, 19. 09. 2026 20.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Lautaro Martinez

Ekipi Rome in Interja sta igrali derbi 5. kroga italijanske nogometne lige. Doslej stoodstotni zasedbi in vodilni na lestvici sta se razšli z 2:2, tako da imata obe na vrhu lestvice po 13 točk. Roma je zapravila prednost 2:0 iz prvega polčasa, za izenačenje pa je z dvema zadetkoma poskrbel Lautaro Martinez.

Romi je v razburljivem dvoboju z branilci naslova kazalo zelo dobro po prvem polčasu, saj je z goloma Manuja Koneja na odmor odšla s prednostjo 2:0. V drugem polčasu pa so do zasluženih zadetkov prišli tudi črno-modri, v glavni vlogi pa je bil Lautaro Martinez, ki je v 46. in 79. minuti poskrbel za izenačenje na tekmi, ki je ponudila številne priložnosti, gosti so dvakrat tudi zadeli okvir vrat.

Zadetek Manuja Koneja
Zadetek Manuja Koneja
FOTO: Profimedia

Pred tem je Udinese brez pomoči Sandija Lovrića proti Cagliariju izgubil z 0:1, edini zadetek pa je v 54. minuti dosegel italijanski reprezentant Daniel Maldini. Cagliari tako nadaljuje dober začetek sezone in je že pri 12 točkah. Bologna in Torino sta se razšla z 1:1, točko gostom je v 77. minuti priigral Sandro Kulenović.

Že v petek je Monza, pri kateri Aljaž Strajnar tudi tokrat ni dobil priložnosti za branjenje, gostila Sassuolo in ga ugnala z 2:1.

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Ob 20.45 bo še Venezia gostila Lazio. Slednji bi se z zmago na vrhu točkovno pridružil Romi in Interju.

V nedeljo bo najprej Fiorentina gostila Napoli, nato pa bo Frosinone igral proti Comu, Parma Dominika Drobniča proti Genoi, Juventus proti Atalanti Relje Obrića, zadnji krog pred reprezentančnim premorom pa bosta sklenila Milan in Lecce. Tekma slednjih dveh bo na znamenitem stadionu San Siro, ki je pred natanko stotimi leti, 19. septembra 1926, gostil sploh prvo tekmo. Takrat je prijateljski obračun Interja in Milana dobil prvi s 6:3.

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