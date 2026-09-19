Izenačen obračun vodilnih italijanskih ekip

Romi je v razburljivem dvoboju z branilci naslova kazalo zelo dobro po prvem polčasu, saj je z goloma Manuja Koneja na odmor odšla s prednostjo 2:0. V drugem polčasu pa so do zasluženih zadetkov prišli tudi črno-modri, v glavni vlogi pa je bil Lautaro Martinez, ki je v 46. in 79. minuti poskrbel za izenačenje na tekmi, ki je ponudila številne priložnosti, gosti so dvakrat tudi zadeli okvir vrat.

Zadetek Manuja Koneja FOTO: Profimedia

Pred tem je Udinese brez pomoči Sandija Lovrića proti Cagliariju izgubil z 0:1, edini zadetek pa je v 54. minuti dosegel italijanski reprezentant Daniel Maldini. Cagliari tako nadaljuje dober začetek sezone in je že pri 12 točkah. Bologna in Torino sta se razšla z 1:1, točko gostom je v 77. minuti priigral Sandro Kulenović. Že v petek je Monza, pri kateri Aljaž Strajnar tudi tokrat ni dobil priložnosti za branjenje, gostila Sassuolo in ga ugnala z 2:1.

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