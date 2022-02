Izenačil Ronaldov rekord, sedaj se bo preselil v njegovo vilo

Srbski nogometaš Dušan Vlahović je iz Fiorentine prestopil v Juventus, Torinčani pa so za pogodbo, ki velja štiri leta in pol, odšteli 70 milijonov evrov. Torino, kjer ima sedež stara dama, je 400 kilometrov oddaljen od zvezdnikovega nekdanjega kluba v Firencah v italijanski regiji Toskani. Čeprav ni presenetljivo, da se želi zbližati z novim delodajalcem, naj bi izbira domovanja vzbudila začudenje. Italijanski Tuttosport poroča, da naj bi se 22-letni napadalec preselil v čudovit dom, v katerem je živel Cristiano Ronaldo s svojo številčno družino, in sicer v času, ko je bil sam član kluba. Nepremičnina, ki je sestavljena iz dveh sosednjih vil in stoji v bližini priljubljene turistične cerkve velike Matere, se ponaša z osupljivim panoramskim razgledom na mesto.

V tem mestu je Portugalec, ki velja za enega največjih igralcev v zgodovini tega športa, prebil tri sezone. V tem času je postavil oziroma porušil številne rekorde, tudi tistega iz leta 1960, saj je v koledarskem letu dosegel 33 zadetkov. Temu vrhunskemu mejniku pa je svoj podpis dodal ravno Vlahović. Izenačil ga je na lanski tekmi Fiorentine proti Sassuolu. Šlo je za njegov 16. zadetek v sezoni in 33. v koledarskem letu. Srb je tudi vodilni strelec italijanskega prvenstva. Mladi zvezdnik se je italijanskemu velikanu pridružil, potem ko je zavrnil ponudbo Arsenala. Vlahović je na predstavitvi držal stari dres Ronalda s številko sedem, saj želi v klubu zapolniti praznino, ki jo je pustil zdajšnji napadalec Manchester Uniteda. Zapolnil pa ne bo le praznine na igrišču, saj bo življenje in svežino znova vnesel tudi v hišo, ki je bila nekoč last Portugalca.