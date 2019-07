Po sramotnem izpadu splitska Torcida želela obračunati z vsemi

Poraz z 1 : 3 na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa proti malo znani malteški Gziri na Poljudu (na prvi tekmi v gosteh je Hajduk slavil z 2 : 0) je povzročil tako hudo jezo pri članih organizirane navijaške skupine Torcida, da so ti želeli le nekaj trenutkov po končanem dvoboju obračunati z nogometaši, strokovnim vodstvom in naposled tudi s člani upravnega odbora.



Varovanci trenerja Siniše Oreščanina so po zgodnjem vodstvu z 1 : 0 še dodatno povečali skupno prednost (3 : 0) in bili praktično z nogo in pol že v drugem kvalifikacijskem krogu, a kaj ko je bil to račun brez krčmarja; natančneje, račun brez gostujoče zasedbe, ki je v nadaljevanju s srčno in pogumno igro dosegla tri zadetke ter, kot že rečeno, uprizorila enega najbolj presenetljivih preobratov v evropskih klubskih kvalifikacijah v zadnjih letih. Nekaj članov Torcide je po zaključnem sodnikovem žvižgu vdrlo na zelenico in začelo verbalno obračunavati z nogometaši v belih dresih, a se je varnostna služba dovolj hitro odzvala, da je uspela preprečiti hujši incident. Toda le nekaj trenutkov pozneje, so se taisti navijači napotili proti tunelu in garderobi domačih, da bi obračunali s trenerjem Oreščaninom, ki po sramotnem porazu na začudenje mnogih ni ponudil svojega odstopa.