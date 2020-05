Izgubljeni dragulj: Messi, Ronaldo in Neymar zanj le blede sence

Edilson je imel pomembno vlogo v zaključku kvalifikacij in zbral tudi nekaj nastopov na Japonskem in v Južni Koreji, a so ga na poti do naslova močno zasenčili Ronaldo, Rivaldoin že omenjeni Ronaldinho. Takrat je bil Edilson že član Flamenga, kjer se je zapletel tudi v pretep s srbskim nogometašem Dejanom Petkovićem ‒ Rambom, nekaj časa pa je nato preživel tudi v japonskem prvenstvu, Združenih arabskih emiratih, upokojil pa se je leta 2010.

"Na vrhuncu sem igral bolje kot Neymar. Mora še osvojiti naslov svetovnega prvaka, da bi bil boljši od mene," je za TV Bandeiranteszdaj dejal Edilson. "Imam osebnost, da pa bi bil od mene boljši (Lionel) Messi, mora prav tako osvojiti naslov svetovnega prvaka. Cristiano Ronaldo igra le na moč, lahko strelja z obema nogama, a sem spretnejši od njega."