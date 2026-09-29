Izgubljeni Infantino se oklepa še zadnje slamice: 'Podprl bom najvišjo možno raven dodatnega financiranja'

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Gianni Infantino je v ponedeljkovem pismu zapisal, da bo podprl "najvišjo raven dodatnega financiranja, ki jo je mogoče zagotoviti". Ob tem je opozoril, da noben znesek, o katerem se trenutno razpravlja, še ne predstavlja odobrene zaveze. Prvi mož Fife se je v zadnjem času znašel pod plazom kritik, nanj so se zvrstili tudi pozivi k odstopu s položaja, ko je predlagal prodajo deleža komercialnih pravic svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

V pismu je pojasnil, da je bil opuščeni predlog namenjen pridobivanju dodatnih sredstev za nogomet in da bi Fifa lahko več vlagala vanj. Sredi meseca sta predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in predsednik zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) Victor Montagliani dejala, da bi morala vsaka od članic Fife v naslednjih štirih letih med letoma 2027 in 2030 prejeti dodatnih deset milijonov dolarjev (8,8 milijona evrov).

Infantino je odgovoril z namigom, da bo izenačil tudi vsako drugo ponudbo. "Podprl bom najvišjo možno raven dodatnega financiranja, ki jo je mogoče odgovorno zagotoviti v okviru ustreznega postopka upravljanja Fife," je dodal.

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