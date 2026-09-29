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Nogomet

Izgubljeni Infantino se oklepa še zadnje slamice: 'Podprl bom najvišjo možno raven dodatnega financiranja'

Zürich, 29. 09. 2026 08.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino, ki se je v preteklih mesecih znašel pod plazom kritik, je v pismu predsednikom šestih celinskih zvez zagotovil, da se strinja s povečanjem sredstev ter boljšo porazdelitvijo za vseh 211 članic. Svet Fife bo dodatna izplačila zvezam obravnaval na zasedanju sredi oktobra.

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Gianni Infantino je v ponedeljkovem pismu zapisal, da bo podprl "najvišjo raven dodatnega financiranja, ki jo je mogoče zagotoviti". Ob tem je opozoril, da noben znesek, o katerem se trenutno razpravlja, še ne predstavlja odobrene zaveze. Prvi mož Fife se je v zadnjem času znašel pod plazom kritik, nanj so se zvrstili tudi pozivi k odstopu s položaja, ko je predlagal prodajo deleža komercialnih pravic svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

V pismu je pojasnil, da je bil opuščeni predlog namenjen pridobivanju dodatnih sredstev za nogomet in da bi Fifa lahko več vlagala vanj. Sredi meseca sta predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in predsednik zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) Victor Montagliani dejala, da bi morala vsaka od članic Fife v naslednjih štirih letih med letoma 2027 in 2030 prejeti dodatnih deset milijonov dolarjev (8,8 milijona evrov).

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Infantino je odgovoril z namigom, da bo izenačil tudi vsako drugo ponudbo. "Podprl bom najvišjo možno raven dodatnega financiranja, ki jo je mogoče odgovorno zagotoviti v okviru ustreznega postopka upravljanja Fife," je dodal.

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Fifa je v začetku septembra potrdila, da se bo Infantino kljub kritikam na marčevskih volitvah potegoval za nov predsedniški mandat, saj ima v nogometu še vedno veliko prijateljev. Prejšnji mesec ga je javno podprla Savdska Arabija, gostiteljica SP 2034, podporo sta mu izrazili tudi Afriška nogometna zveza Caf in južnoameriška Conmebol.

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