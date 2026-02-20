Naslovnica
Nogomet

'Izjave o migrantih? Kot lastnik kluba se moraš zavedati svoje odgovornosti'

Manchester, 20. 02. 2026 17.25

Avtor:
Lu.M
Michael Carrick

Trener rdečih vragov je komentiral izjavo lastnika Manchester Uniteda v kateri je dejal, da so Združeno Kraljestvo "kolonizirali migranti". Carrick je poudaril vrednost strpnosti in medsebojnega spoštovanja, obenem pa dodal, da se mora človek na taki funkciji zavedati odgovornosti s katero razpolaga.

Michael Carrick in Pep Guardiola
Michael Carrick in Pep Guardiola
FOTO: Profimedia

Manchester United v zadnjem času navdušuje s predstavami, rdeči vragi so na zadnjih petih tekmah vpisali 4 zmage in se postavili nazaj v boj za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov. Dirigent zadnjih uspehov je Michael Carrick, ki je klub prevzel po katastrofalnem obdobju njegovega predhodnika Rubena Amorima. Nekdanjemu odličnemu vezistu je uspel veliki met, ko je na svojih prvih dveh tekmah zmagal na mestnem derbiju proti Manchester Cityju in v gsteh na kolena spravil vodilni Arsenal.

Sir Jim Ratcliffe
Sir Jim Ratcliffe
FOTO: Profimedia

Ko se je končno zazdelo, da se na rdeči strani Manchestra stvari postavljajo na pravo mesto, je vode doddobra razburkal mož številka ena rdečih vragov Jim Ratcliffe. "Ekonomije ne moreš vzdrževati, če več kot 9 milijonov ljudi prejema socialno pomoč, poleg tega pa v državo sprejemaš ogromno število migrantov. Združeno Kraljestvo je bilo kolonizirano, vse skupaj enostavno stane preveč denarja," so se glasile besede, ki so odmevale na Otoku.

Manchester, kot velja za večino mest na severu Anglije, ima izredno močno prisotnost delavskega razreda, nekaj kar se čuti tudi v nogometnem klubu. Ratcliffe, miljarder, ki je svoje premoženje preselil v Monako, da mu ne bi bilo potrebno plačevati davkov v svoji državi, je bil s strani navijačev sprejet s prisilnim nasmeškom, s takšnimi komentarji pa zgolj še utrjuje njihov prezir do ultra bogatih, ki jim narekujejo in pridigajo o zakonitostih življenja.

Michael Carrick
Michael Carrick
FOTO: X

O komentarjih svojega "šefa" so otoški novinarji povprašali tudi Carricka, ki je odgovoril diplomatsko, a obenem dal vedeti, da si človek na takšni funkciji tega ne bi smel privoščiti: "Ratcliffe je podal izjavo, ki jo je pokomentiral tudi klub, sam tukaj nimam česa dodati. Pri rdečih vragih sem že nešteto let, vpliv, ki ga imamo po svetu je izreden. Od igralcev, strokovnega štaba in navijačev, ponosen sem na kulturuo in okolje, ki smo ga ustvarili znotraj kluba. Enakopravnost in raznovrstnost sta del teh vrednot in tega se zavedamo. Vsi se bi morali zavedati odgovornosti, ki jo nosimo, naš klub ljudem pomeni res veliko."

manchester united michael carrick jim ratcliffe

3320.
20. 02. 2026 18.18
Će je res, je res.
