Manchester United v zadnjem času navdušuje s predstavami, rdeči vragi so na zadnjih petih tekmah vpisali 4 zmage in se postavili nazaj v boj za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov. Dirigent zadnjih uspehov je Michael Carrick , ki je klub prevzel po katastrofalnem obdobju njegovega predhodnika Rubena Amorima . Nekdanjemu odličnemu vezistu je uspel veliki met, ko je na svojih prvih dveh tekmah zmagal na mestnem derbiju proti Manchester Cityju in v gsteh na kolena spravil vodilni Arsenal.

Ko se je končno zazdelo, da se na rdeči strani Manchestra stvari postavljajo na pravo mesto, je vode doddobra razburkal mož številka ena rdečih vragov Jim Ratcliffe. "Ekonomije ne moreš vzdrževati, če več kot 9 milijonov ljudi prejema socialno pomoč, poleg tega pa v državo sprejemaš ogromno število migrantov. Združeno Kraljestvo je bilo kolonizirano, vse skupaj enostavno stane preveč denarja," so se glasile besede, ki so odmevale na Otoku.

Manchester, kot velja za večino mest na severu Anglije, ima izredno močno prisotnost delavskega razreda, nekaj kar se čuti tudi v nogometnem klubu. Ratcliffe, miljarder, ki je svoje premoženje preselil v Monako, da mu ne bi bilo potrebno plačevati davkov v svoji državi, je bil s strani navijačev sprejet s prisilnim nasmeškom, s takšnimi komentarji pa zgolj še utrjuje njihov prezir do ultra bogatih, ki jim narekujejo in pridigajo o zakonitostih življenja.