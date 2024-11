Izjemen gol Tetteha premalo za zmago Maribora

Gostje iz Maribora so povedli v 36. minuti, ko je Benjamin Tetteh po predložku Jana Repasa z neverjetnim zaključkom matiral domačega vratarja. Tetteh bi lahko v 55. minuti podvojil prednost, a ga je žoga pred vrati Kopra malce presenetila in jo je zgrešil v padcu, za razliko od prvega polčasa pa je v tem delu tudi domača zasedba nekajkrat prišla do strela, prvega je v okvir vrat sprožil Gabriel Groznica v 59. minuti. Domačini so za končnih 1:1 zadeli v 75. minuti, ko je Blaž Vrhovec pred gostujočimi vrati izgubil žogo, darilo pa je izkoristil Omar El Manssouri.

Mariborčani so tako še tretjič zapored ostali brez zmage. Pred tekmo proti Kopru so izgubili proti Primorju (2:0) in remizirali z Olimpijo (0:0).