Izjemen madridski derbi postregel kar s sedmimi zadetki in zmago Atletov

Madridski derbi sta mestna tekmeca dočakala s povsem drugačnima izhodiščema. Tokrat gostujoči Real je na domovanje Jana Oblaka in druščine prišel kot vodilni s šestimi zmagami na šestih tekmah, Atletico je bil deveti s polovico manj točk.
Začetek Atletica je bil odličen, domači so povsem zagospodarili in premoč kronali z zadetkom Robina Le Normanda. A gostje so se po 20 minutah vrnili v igro in že iz prvega nevarnega napada je izenačil Kylian Mbappe. Pritisk Reala je nato z zadetkom za vodstvo potrdil še Arda Güler.
Končnica prvega dela pa je bila spet Atleticova. Gol Clementa Lengleta v 44. sicer ni obveljal, ker ga je žoga zadela v roko, je pa veljavnega nato v sodnikovem dodatku dosegel Alexander Soerloth za 2:2.
V drugem delu je bila na terenu praktično le ena ekipa. Atletico je povsem zasenčil mestne rivale, dobro igro pa kronal tudi z zadetki. Začel je Julian Alvarez, ki je izkoristil najstrožjo kazen v 52. minuti, isti igralec je s prostim strelom v 64. minuti že praktično potrdil zmago, piko na i je nato postavil še rezervist Antoine Griezmann v sodnikovem dodatku.
V prvi današnji tekmi sta se Getafe in Levante razšla z 1:1. Že v petek je Espanyol v uvodni tekmi igral neodločeno 0:0 z Girono.
Špansko prvenstvo, 7. krog, izidi sobotnih tekem:
Getafe - Levante 1:1 (0:1)
Atletico Madrid - Real Madrid 5:2 (2:2)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico).
Mallorca - Alaves
Villarreal - Athletic Bilbao
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.