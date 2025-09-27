Svetli način
Nogomet

Izjemen madridski derbi postregel kar s sedmimi zadetki in zmago Atletov

Madrid, 27. 09. 2025 18.47 | Posodobljeno pred 34 minutami

STA , A.V.
Nogometaši madridskega Reala so v osrednji tekmi 7. kroga španske lige doživeli prvi poraz v novi sezoni. V mestnem derbiju je Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka slavil s 5:2. Na lestvici je Real še ostal prvi, a ga lahko doslej druga Barcelona v nedeljo prehiti. Atletico je po tretji zmagi zdaj pri 12 točkah in že na četrtem mestu.

Madridski derbi sta mestna tekmeca dočakala s povsem drugačnima izhodiščema. Tokrat gostujoči Real je na domovanje Jana Oblaka in druščine prišel kot vodilni s šestimi zmagami na šestih tekmah, Atletico je bil deveti s polovico manj točk.

Začetek Atletica je bil odličen, domači so povsem zagospodarili in premoč kronali z zadetkom Robina Le Normanda. A gostje so se po 20 minutah vrnili v igro in že iz prvega nevarnega napada je izenačil Kylian Mbappe. Pritisk Reala je nato z zadetkom za vodstvo potrdil še Arda Güler.

Končnica prvega dela pa je bila spet Atleticova. Gol Clementa Lengleta v 44. sicer ni obveljal, ker ga je žoga zadela v roko, je pa veljavnega nato v sodnikovem dodatku dosegel Alexander Soerloth za 2:2.

V drugem delu je bila na terenu praktično le ena ekipa. Atletico je povsem zasenčil mestne rivale, dobro igro pa kronal tudi z zadetki. Začel je Julian Alvarez, ki je izkoristil najstrožjo kazen v 52. minuti, isti igralec je s prostim strelom v 64. minuti že praktično potrdil zmago, piko na i je nato postavil še rezervist Antoine Griezmann v sodnikovem dodatku.

V prvi današnji tekmi sta se Getafe in Levante razšla z 1:1. Že v petek je Espanyol v uvodni tekmi igral neodločeno 0:0 z Girono.

Špansko prvenstvo, 7. krog, izidi sobotnih tekem:
Getafe - Levante 1:1 (0:1)

Atletico Madrid - Real Madrid 5:2 (2:2)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico).

Mallorca - Alaves

Villarreal - Athletic Bilbao

KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
27. 09. 2025 20.18
Hejtercki smesni da bolj ne morejo biti.. zakaj bi se navijaci reala skrivali ne razumem?? Posten poraz proti atletiku enakk kot lani 4x proti barceloni...kljub vsemu je real se vedno prvi favorit za osvojitev naslova in tako tudi bo na koncu....
ODGOVORI
0 0
REAList7
27. 09. 2025 20.17
Me veseli, da je Real danes vsaj nekatere ljudi osrečil in jim polepšal dan, če si ga, na žalost, sami na kakršen koli drug način niso zmožni. Sicer pa ja, že sam vstop v tekmo je bil popolnoma drugačen kot na preostalih letošnjih tekmah, ni bilo tiste želje in agresivnosti. Postavljanje in pokrivanje ob prekinitvah je bilo porazno. Atleti pa so odigrali na 150 %. Je pa to le pokazatelj kako so vedno motivirani, ko igrajo proti Realu, vidimo pa kako igrajo proti ostalim. In prav je tako, da so tako igrali, tudi Real bi moral. ja nič, ni konec sveta, šola za naprej. Pa še sporočilo varcelonarčkom, vi si samo dajte duška zdaj, provocirajte in norčujte se, mi se bomo pa na koncu sladko smejali 😉 pozdrav mojemu fanu 242 ✌️
ODGOVORI
0 0
26250440
27. 09. 2025 20.16
A ste videli na tekmi Pereza ,ki je tipkal na telefon?Iz zanesljivih virov sem izvedel kaj je pisal:Takoj v ponedeljek zjutraj vsi mediji obnovite afero Negreira...
ODGOVORI
0 0
gogi_
27. 09. 2025 20.07
+2
Mb papak in njegov praclovrski obraz neprecenljivo. Brez penalov je tocno to kar je,mb brez naslova v ligi prvakov.
ODGOVORI
4 2
Maxx365
27. 09. 2025 20.17
Mbappenal 😂
ODGOVORI
0 0
26250440
27. 09. 2025 20.07
+3
Perez je takoj poslal žezlo v ogenj..Jutri Barci sodi Hernandez Hernandez...
ODGOVORI
4 1
26250440
27. 09. 2025 20.08
+1
glede na to ,da bo Barci sodil že 2x v petih kolih lohk izračunamo,da bo v letošnji sezoni Barci sodil 16x...Za Real je še dost časa..
ODGOVORI
2 1
Kolllerik
27. 09. 2025 20.12
+2
... Iglesias Villanueva pa je glavni za Var. Spet lahko torej pričakujemo bele sodniške goljufije. Sploh zdaj po tej blamaži na Wandi.
ODGOVORI
2 0
Nejc Lola
27. 09. 2025 20.06
-2
Čestitke Atleticu za izjemno predstavo. Poraz Reala je boleč, a kot je dejal Xabi, je to "potreben" del procesa gradnje ekipe. Sezona je še dolga in takšni trenutki so priložnost za rast. Prepričan sem, da bo Real Madrid iz tega izšel še močnejši in z vsako tekmo stopnjeval raven igre. Verjamem pa, da je hejterjem oziroma navijačem Barcelone zdaj še posebej lahko, saj raje vidijo poraz Reala kot zmago svojega kluba. Kot sem že večkrat zapisal: noben klub ni nepremagljiv, vsi kdaj izgubijo. A ko izgubi Real Madrid, so vsi veseli... ker so najboljši. - José Mourinho
ODGOVORI
3 5
Maxx365
27. 09. 2025 20.11
+3
Daj ne bluzi. Preberi spodaj, kaj si nedolgo nazaj klobasal, kekec beli.
ODGOVORI
3 0
Nejc Lola
27. 09. 2025 20.17
To pomeni, da ta ekipa ne more zgubiti? Upam pa, da še za kak mesec nazaj bereš moje komentarje… Vidim da si kar fan.
ODGOVORI
0 0
Maxx365
27. 09. 2025 20.05
+2
Nejc Lola 24. 09. 2025: "Nepremagljivi! Real Madrid kaže, zakaj je kraljevi klub… kombinacija izkušenj in mladosti deluje vrhunsko. Šest tekem, šest zmag …Real gre odločno po naslov! Ni pa seveda to Barca nivo. Komaj so dihali proti Levanteju, Real pa seveda kot vsaka druga tekma." ..... Ko prepotentni beli purani kipijo od evforije in ponosa in že po šestih kolih proslavljajo zmago v Laligi, pa do danes še sploh niso naleteli na resnega nasprotnika.
ODGOVORI
5 3
Maxx365
27. 09. 2025 20.07
+3
... tole petardo jim pa res privoščim za vso domišljavost 🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 3
26250440
27. 09. 2025 20.02
+5
Ata Perez mi ti že 2 leti pišemo-nimaš sredine.A res misliš ,da ti sodniki lahko to nadomestijo?Camavinga,Thouchameni,Valverde-sami rokometaši in rokoborci brez ideje...
ODGOVORI
6 1
LamborghiniMiura
27. 09. 2025 20.12
+1
Ti "pišeš" Perezu.......pojdi k njemu osebno, bo uspešnejše ......hahahaha
ODGOVORI
2 1
Kolllerik
27. 09. 2025 20.16
262, drži. Če bi tale bela ekipa recimo imela ustrezne zamenjave za majstre tipa Kroos, Modrić in za onega bazilca, bi tole dons drugače klapal.
ODGOVORI
0 0
26250440
27. 09. 2025 20.17
K njemu hodijo in se mu klanjajo in zanj navijajo samo podlasice in lisičke...
ODGOVORI
0 0
manucao
27. 09. 2025 19.57
-3
Kot je povedal Alonso po tekmi.Zaslužen poraz,ekipa niti v enem trenutku ni delovala dobro tako v napadu in posebno v obrambi.
ODGOVORI
1 4
26250440
27. 09. 2025 19.58
+5
Edin Guller je bil boljši k cela Barcina sredina...
ODGOVORI
6 1
26250440
27. 09. 2025 19.56
+4
Xabi po tekmi-bil je to težek poraz in ne bomo ga pozabili...Mi tu gor ga tudi ne bomo.Vas bomo tu pa tam spomnili na to...No pa tudi na Alcoyones...
ODGOVORI
5 1
Loptass
27. 09. 2025 19.55
+7
Srečo so imeli, da so prvih nekaj kol igrali s slabšimi ekipami in so si ustvarili vtis, da so dobri. Tudi v LP jih je rešil prvo tekmo sodnik, sedaj pa imajo totalnega outsiderja. Srečni so lahko, da je Atletico letos slab. Norčujejo se iz XXXrija itd....danes se je videlo kaj imajo na sredini. Nula od nule. Čez tri teden bodo pa pisali, da so igrali brez pol ekipe. Spet 😂😂 Mogoče bodo prvaki konec decembra. V štartu najverjetneje ne.
ODGOVORI
7 0
cripstoned
27. 09. 2025 19.55
-5
Hahahaha cestitke atletiku posteno so nas ponizali...z odhodom militaja je obramba reala postala enaka lanski...amatersko..skratka ni kaj dodati xabi je dobil svojo porcijo takoj na zacetku in mogoce je tudi prav da je tako...
ODGOVORI
3 8
Loptass
27. 09. 2025 20.06
+3
Nevem v cem je problem, ce je Asencio novi Ramos 🤔
ODGOVORI
3 0
mmickica
27. 09. 2025 19.52
+10
Dobra tekma, Real prvo resno tekmo pogorel. A res mislijo, da lahko Mbappe vse sam naredi?
ODGOVORI
11 1
26250440
27. 09. 2025 19.57
+4
Dobr si vse to v enem stavku povzela...Sej en stavek je še dovolj da te beli klovni tu gor razumejo...
ODGOVORI
5 1
manucao
27. 09. 2025 20.06
+0
Od mene takoj plus za korekten komentar za razliko od klovna 440 kateri od mene ne more nikdar in nikoli pridobiti niti najmanjši plusek,
ODGOVORI
1 1
26250440
27. 09. 2025 20.12
+1
manucao ,sem ti že napisal,najbolj me prizadaneš če mi daš minus hahahaha...ti minuski in pluski so za osnovno šolo kamor ti spadaš,jaz jih pa na tvojo žalost sploh ne gledam in dajem,tako da ti kar buši.....ahahahah buši sine ahahaha...
ODGOVORI
1 0
26250440
27. 09. 2025 19.50
+11
Lahko je razbijat 16 in 17 uvrščeno ekipo v Španskem prvenstvu s pomočjo sodnikov....Ko pa naletiš na 13 uvršeno pa popiješ petardo...
ODGOVORI
12 1
Franci123
27. 09. 2025 19.49
+8
najboljsa obramba na svetu pa to hahaha
ODGOVORI
9 1
mptour
27. 09. 2025 19.47
+8
A Real dans nima navijačev? Nobenga komentarja. Ja težko je pisati s solzami v očeh..
ODGOVORI
8 0
26250440
27. 09. 2025 19.44
+6
Real je bil dons zelo nevaren......Za lasten gol...
ODGOVORI
7 1
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
27. 09. 2025 19.44
+9
sodnik je pred tekmo dobu debelo kuverto..gor je pisal Madrit.. ja očitno ni vedel komu mora dosoditi 11m 🤣🤣🤣
ODGOVORI
9 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
27. 09. 2025 19.55
+2
kros, modric...to so imeli in tega ni več..samo z goro napadalcev ne bo šlo
ODGOVORI
2 0
26250440
27. 09. 2025 19.43
+4
Jaz ne razumem operaterjev da porniče vrtijo že ob 4 popoldne...
ODGOVORI
8 4
26250440
27. 09. 2025 19.43
+8
Zdej ,jaz ne razumem čist dobr kakšen je bil to derbi??Ena ekipa je igrala,druga gledala petarde...
ODGOVORI
10 2
