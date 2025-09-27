Izjemen madridski derbi postregel kar s sedmimi zadetki in zmago Atletov

Nogometaši madridskega Reala so v osrednji tekmi 7. kroga španske lige doživeli prvi poraz v novi sezoni. V mestnem derbiju je Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka slavil s 5:2. Na lestvici je Real še ostal prvi, a ga lahko doslej druga Barcelona v nedeljo prehiti. Atletico je po tretji zmagi zdaj pri 12 točkah in že na četrtem mestu.

Madridski derbi sta mestna tekmeca dočakala s povsem drugačnima izhodiščema. Tokrat gostujoči Real je na domovanje Jana Oblaka in druščine prišel kot vodilni s šestimi zmagami na šestih tekmah, Atletico je bil deveti s polovico manj točk. Začetek Atletica je bil odličen, domači so povsem zagospodarili in premoč kronali z zadetkom Robina Le Normanda. A gostje so se po 20 minutah vrnili v igro in že iz prvega nevarnega napada je izenačil Kylian Mbappe. Pritisk Reala je nato z zadetkom za vodstvo potrdil še Arda Güler.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Končnica prvega dela pa je bila spet Atleticova. Gol Clementa Lengleta v 44. sicer ni obveljal, ker ga je žoga zadela v roko, je pa veljavnega nato v sodnikovem dodatku dosegel Alexander Soerloth za 2:2. V drugem delu je bila na terenu praktično le ena ekipa. Atletico je povsem zasenčil mestne rivale, dobro igro pa kronal tudi z zadetki. Začel je Julian Alvarez, ki je izkoristil najstrožjo kazen v 52. minuti, isti igralec je s prostim strelom v 64. minuti že praktično potrdil zmago, piko na i je nato postavil še rezervist Antoine Griezmann v sodnikovem dodatku.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V prvi današnji tekmi sta se Getafe in Levante razšla z 1:1. Že v petek je Espanyol v uvodni tekmi igral neodločeno 0:0 z Girono. Špansko prvenstvo, 7. krog, izidi sobotnih tekem:

Getafe - Levante 1:1 (0:1) Atletico Madrid - Real Madrid 5:2 (2:2)

(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico). Mallorca - Alaves Villarreal - Athletic Bilbao