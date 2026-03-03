Izjemna Barcelona za las oddaljena od velikega preobrata

Optimistični navijači na tribunah Camp Noua FOTO: Profimedia

Beseda "remontada" se je pojavljala v časnikih širom Katalonije in celotne Španije, varovanci Hansija Flicka so skorajda upravičili zaupanje svojih navijačev. Na Camp Nouu so izredno suvereno slavili z rezultatom 3:0, a bili vseeno en zadetek oddaljeni, da bi tekmo poslali v podaljške. Katalonci so pobudo nad tekmo prevzeli že na samem začetku. Ferran Torres je nekajkrat preizkusil gostujočega vratarja Juana Mussa, a svoji ekipi ni uspel prinesti vodstva. Nekaj vetra je Blaugrani iz jader vzela poškodba v 13. minuti Julesa Koundeja, ki ga je na terenu zamenjal Alejandro Balde. Za prvo slavje na domačih tribunah je v 30. minuti poskrbel Marc Bernal, ki je po povratku na igrišča našel presenetljivo dobro strelsko formo. A pri zadetku je znova najbolj zablestel Lamine Yamal, ki je zaplesal ob levi stranski črti in svojemu soigralcu poslal žogo pred prazen gol.

Raphinha FOTO: Profimedia

Barcelona je do konca polčasa nadaljevala z obleganjem gostujočih vrat, kar se ji je obrestovalo tik ob koncu prve polovice igre. V 48. minuti je v kazenskem prostoru padel še en povratnik Pedri in glavni delilec pravice Ricardo De Burgos Bengoetxea je pokazal na belo točko. Najstrožjo kazen je suvereno izkoristil Raphinha, ki je svojo ekipo na odmor poslal s prednostjo dveh zadetkov in odprtimi vrati do tako opevane remontade. Drugi polčas je bil skorajda preslikava prvega, le da so imeli gosti še manj priložnosti in posesti žoge. V 55. minuti je najprej zapretil Joao Cancelo, čigar strel je lepo ubranil Musso. Znova je blestel Yamal, ki je bil za svojega čuvaja Mattea Ruggerija popolna neznanka. V 70. minuti je bila igra znova prekinjena zaradi poškodbe Barceloninega bočnega branilca, tokrat je moral z igrišča prav Balde, ki je v prvem polčasu zamenjal Koundeja. V igro je vstopil Ronald Araujo, ki pa presenetljivo ni zasedel svojega naravnega položaja osrednjega branilca, temveč je celotno tekmo preživel v konici napada, kjer pa ni bil pretirano nevaren za gostujoča vrata.

Ruggeri ni bil kos izjemnemu Yamalu FOTO: Profimedia