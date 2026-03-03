Naslovnica
Nogomet

Izjemna Barcelona za las oddaljena od velikega preobrata

Barcelona, 03. 03. 2026 23.32

Avtor:
Lu.M
Barcelona - Atletico Madrid

Na povratni polfinalni tekmi španskega kraljevega pokala smo dobili prvega finalista, to je Atletico Madrid Jana Oblaka. Barcelona je na domačem Camp Nouu Atlete sicer popolnoma dominirala in zmagala z velikih 3:0, a je bilo vodstvo kluba iz španske prestolnice iz prve tekme preveliko in Colchonerosi so se s skupnim izidom 4:3 odpravili v veliki finale. Pri Blaugrani je znova blestel španski superzvezdnik Lamine Yamal.

Optimistični navijači na tribunah Camp Noua
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Beseda "remontada" se je pojavljala v časnikih širom Katalonije in celotne Španije, varovanci Hansija Flicka so skorajda upravičili zaupanje svojih navijačev. Na Camp Nouu so izredno suvereno slavili z rezultatom 3:0, a bili vseeno en zadetek oddaljeni, da bi tekmo poslali v podaljške.

Katalonci so pobudo nad tekmo prevzeli že na samem začetku. Ferran Torres je nekajkrat preizkusil gostujočega vratarja Juana Mussa, a svoji ekipi ni uspel prinesti vodstva. Nekaj vetra je Blaugrani iz jader vzela poškodba v 13. minuti Julesa Koundeja, ki ga je na terenu zamenjal Alejandro Balde. Za prvo slavje na domačih tribunah je v 30. minuti poskrbel Marc Bernal, ki je po povratku na igrišča našel presenetljivo dobro strelsko formo. A pri zadetku je znova najbolj zablestel Lamine Yamal, ki je zaplesal ob levi stranski črti in svojemu soigralcu poslal žogo pred prazen gol.

Raphinha
Raphinha
FOTO: Profimedia

Barcelona je do konca polčasa nadaljevala z obleganjem gostujočih vrat, kar se ji je obrestovalo tik ob koncu prve polovice igre. V 48. minuti je v kazenskem prostoru padel še en povratnik Pedri in glavni delilec pravice Ricardo De Burgos Bengoetxea je pokazal na belo točko. Najstrožjo kazen je suvereno izkoristil Raphinha, ki je svojo ekipo na odmor poslal s prednostjo dveh zadetkov in odprtimi vrati do tako opevane remontade.

Drugi polčas je bil skorajda preslikava prvega, le da so imeli gosti še manj priložnosti in posesti žoge. V 55. minuti je najprej zapretil Joao Cancelo, čigar strel je lepo ubranil Musso. Znova je blestel Yamal, ki je bil za svojega čuvaja Mattea Ruggerija popolna neznanka. V 70. minuti je bila igra znova prekinjena zaradi poškodbe Barceloninega bočnega branilca, tokrat je moral z igrišča prav Balde, ki je v prvem polčasu zamenjal Koundeja. V igro je vstopil Ronald Araujo, ki pa presenetljivo ni zasedel svojega naravnega položaja osrednjega branilca, temveč je celotno tekmo preživel v konici napada, kjer pa ni bil pretirano nevaren za gostujoča vrata.

Ruggeri ni bil kos izjemnemu Yamalu
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

V 72. minuti je za novo slavje domačih navijačev znova poskrbel Bernal, ki je izkoristil lep predložek Cancela, se za las izmuznil prepovedanemu položaju in še drugič premagal argentinskega vratarja. Barcelona je do konca tekme še bolj pritisnila na vrata Atletica, bila tudi blizu četrtemu zadetku, a nato po šestih minutah sodnikovega dodatka vendarle ostala brez napredovanja v veliki finale kraljevega pokala.

Tam se bo Atletico Madrid pomeril z zmagovalcem dvoboja med Real Sociedadom in Athletic Clubom. Na prvi tekmi so si minimalno prednost z 1:0 priigrali nogometaši iz modro-belega dela baskovske regije. Barcelono pa izpad iz pokala ne bo smel pretirano iztiriti, že čez teden dni jih namreč čaka izredno težko gostovanje na St. James' Parku pri Newcastlu na prvi tekmi osmine finala prestižne Lige prvakov. Prenos tekme si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

barcelona atletico madrid španski pokal preobrat lamine yamal

Liverpool v izdihljajih tekme izgubil pri zadnji ekipi lige

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
royayers
04. 03. 2026 08.17
Dobra tekma, Barca je naredila vse. Kaj bi bilo, ce bi bilo, lahko razpredamo na dolgo in siroko. Na prvi tekmi so bili pokradeni ampak je kar je. Atletico ni naredil nic, popolnom nic.
Odgovori
0 0
Gigson
04. 03. 2026 08.16
Bravo Barca super ne glede na izpad.Kounde in Balde bosta baje odsotna 3 do 4 tedne skoda.
Odgovori
0 0
Kolllerik
04. 03. 2026 08.15
Zdaj se je videlo, koliko je pomenil tisti ukradeni zadetek sicer po tistem začasno suspendiranih sodnikov tam v Madridu. Sicer odlična tekma. Barci čestitke, pa tudi Atletom za napredovanje.
Odgovori
+1
1 0
friki24
04. 03. 2026 08.09
Bravo Barca, borili ste se kot levi in pustili srce na igriscu! Verjamem, da so navijaci okoli sveta ponosni na te fante!
Odgovori
+4
6 2
manucao
04. 03. 2026 08.09
Kako je slab tale Ferran Tores. Glavni krivec za neuspeh Barcelone. Boljši egzekuter brez problema zabije 2-3 komada kot za šalo. Je pa tako neroden, da resnično nima mesto v ekipi Barcelone. Atletiko se je skoraj, da opekel a nekako sicer izvlekel.
Odgovori
+3
4 1
friki24
04. 03. 2026 08.10
Glede torresa se strinjam, zadnjih 7 tekem statistika povsem prazna..
Odgovori
+2
2 0
manucao
04. 03. 2026 08.12
Pa tudi Fermin včeraj slab.
Odgovori
+0
1 1
Kolllerik
04. 03. 2026 08.17
Torres in Olmo, dve glavni bremzi.
Odgovori
0 0
Wolf85
04. 03. 2026 08.07
Vsi smo vedeli da je napredovanje misija nemogoče.tekma je bila odlična,barca je pritiskala od zacetka.čestitke atletiku za napredovanje.yamal je pa odigral zame tekmo sezone včeraj.prihaja kljucni del sezone in ce bodo igrali tako kot včeraj,lahko v ligi prvakov dalec pridejo.
Odgovori
+5
6 1
manucao
04. 03. 2026 08.05
Verjetno prihaja revanš že v četrtfinalu CL. Tu se bo Barcelona revanširala Atletiku.
Odgovori
+5
6 1
manucao
04. 03. 2026 08.01
Včeraj je bil Atletiko zrel za petardo. Žal se ni izšlo in je Barcelona na koncu vse skupaj tudi zelo drago plačala s poškodbami Baldeja in Koundeja.
Odgovori
+4
5 1
REAList7
04. 03. 2026 08.01
Samo primerjajte naslove člankov, ko gre za Real ali pa farselono. Še ko Atletico zmaga, tile no.vinarji postavljajo to farselono v ospredje. Zelo profesionalno, bravo.
Odgovori
-6
3 9
annonymo95
04. 03. 2026 08.07
skrival si se 3 dni, nazaj prides s pritozbami glede naslova clanka. Kaj te je zmotlo stalar? Barca je igrala tocno tako, kot pise v naslovu, zal ne morem reci enako za real. Vrjamem pa, da si se vedno objokan zaradi tekme z Getafejom
Odgovori
+5
5 0
friki24
04. 03. 2026 08.07
Kaj pa je tukaj spornega? Naslov je definitiuno primeren glede na vcerajsno tekmo atletico prakticno nic od nic
Odgovori
+5
5 0
Kolllerik
04. 03. 2026 08.11
A ti sploh še maš obraza po Osasuni in Getafeju lapat te neumnosti? Revež
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
