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Nogomet

Izjemna čast: Slovenci bodo sodniki v finalu svetovnega prvenstva

New York, 17. 07. 2026 07.25 pred 22 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.D. STA
Slavko Vinčič s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem

Ker se o sodnikih in njihovih 'napakah' na letošnjem svetovnem prvenstvu govori več kot kadarkoli v zadnjih letih, je jasno, da bo sodniška ekipa v velikem finalu pod dodatnim drobnogledom. Fifa se je odločila, da bo to čast podelila slovenski ekipi na čelu s Slavkom Vinčičem. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri.

To novico so pri Fifi oznanili v noči na petek po našem času, v objavi na spletnih omrežjih pa smo lahko videli koliko slovenskemu sodniku pomeni ta čast. V solzah je sprejel novico, v nedeljo pa Slavka Vinčiča in njegova pomočnika Tomaža Klančnika in Andraža Kovačiča čaka največja tekma v njihovih življenjih. Za četrtega sodnika je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmeh.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vinčiču in njegovi ekipi je novico podelil legendarni nekdanji sodnik Pierluigi Collina, ki je dejal, da je sojenje z zlatimi črticami na dresu velika čast.

Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je vsekakor zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.

Za Vinčića bo na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi to četrta tekma. Pred tem je vodil tekme Brazilija - Maroko in Jordanija - Alžirija v skupinskem delu ter Mehika - Ekvador v šestnajstini finala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegov doslej najpomembnejši finale je bil obračun v ligi prvakov leta 2024 med Real Madridom in Borussio Dortmund (2:0).

Ni nenavadno, da finale svetovnega prvenstva med evropsko in južnoameriško ekipo vodi evropski sodnik.

Finalno tekmo pred štirimi leti v Katarju 2022, na kateri je Argentina premagala Francijo, je sodil Poljak Szymon Marciniak.

Fifa je prav tako objavila sodniško ekipo za tekmo za tretje mesto med Francijo in Anglijo, ki bo na sporedu v soboto ob 23. uri.

Tekmo bo vodil venezuelski sodnik Jesus Valenzuela, pomagala mu bosta Jorge Urrego in Tulio Moreno, četrti sodnik pa bo Maročan Džalal Džajed.

fifa svetovno prvenstvo slavko vinčič

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KOMENTARJI3

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supergigi
17. 07. 2026 08.03
Čestitke.
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0 0
Gigson
17. 07. 2026 08.03
Vsa cast ...kapo dol..izjemen dosezek.
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0 0
morjeblata
17. 07. 2026 08.01
Čestitam. Upam, da se bodo dobro odrezali.
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