Izjemna čast: Slovenci bodo sodniki v finalu svetovnega prvenstva

To novico so pri Fifi oznanili v noči na petek po našem času, v objavi na spletnih omrežjih pa smo lahko videli koliko slovenskemu sodniku pomeni ta čast. V solzah je sprejel novico, v nedeljo pa Slavka Vinčiča in njegova pomočnika Tomaža Klančnika in Andraža Kovačiča čaka največja tekma v njihovih življenjih. Za četrtega sodnika je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmeh.

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Vinčiču in njegovi ekipi je novico podelil legendarni nekdanji sodnik Pierluigi Collina, ki je dejal, da je sojenje z zlatimi črticami na dresu velika čast. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je vsekakor zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Za Vinčića bo na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi to četrta tekma. Pred tem je vodil tekme Brazilija - Maroko in Jordanija - Alžirija v skupinskem delu ter Mehika - Ekvador v šestnajstini finala.

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