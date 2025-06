Izjemna gesta legendarnega Srečka: dragoceno nagrado podaril nekdanjemu prevajalcu

Eden najboljših slovenskih nogometašev vseh časov in nekoč izjemno uspešni selektor naše izbrane vrste, ki jo je kot prvi v tej vlogi popeljal na dve zaporedni veliki tekmovanji - evropsko prvenstvo 2000 v Belgiji in na Nizozemskem ter svetovno prvenstvo dve leti pozneje v Južni Koreji in na Japonskem - se je v svojem slogu predsedniku Uzbekistana zahvalil za dragoceno nagrado in jo v maniri gospoda z veliko začetnico podaril nekdanjemu prevajalcu Davronu Ahmedovu.

Spomnimo: Srečko Katanec je v vlogi selektorja prispeval levji delež k zgodovinski prvi uvrstitvi Uzbekistana na mundial, ki ga bodo prihodnje leto gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Če danes 61-letnega Ljubljančana ne bi ustavila bolezen, bi prav nekdanji slovenski selektor omenjeno reperezentanco iz Srednje Azije popeljal na turnir največjih nogometnih (vele)sil. V znak velikemu doprinosu h končnemu uspehu in spoštovanja je Katanec od predsednika uzbekistanske države prejel vozilo kitajske znamke BYD.