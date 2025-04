Arteta poln optimizma: 'Izjemna priložnost, da ustvarimo zgodovino'

Šele v četrti sezoni je po številnih zamenjavah igralcev in dragih nakupih prvič tudi z rezultati upravičil zaupanje vodstva kluba. Sezoni 2022/23 in 2023/24 je zaključil na drugem mestu v Premier League in tudi letos bo Arsenal sezono verjetno zaključil na istem mestu. Lani so Londončani izpadli v četrtfinalu proti Bayernu, letos pa so končno prebili led in z dvema izjemnima predstavama premagali mogočni Real in rezervirali datume za polfinalna obračuna s PSG-jem. Arteta se zaveda, kako pomemben trenutek je to za njegov klub. "Upal in sanjal sem in vložil sem vse, kar sem lahko. Vsi v klubu so me podpirali. Če želiš, da ima pot do uspeha smisel, se moraš učiti in preživeti določena obdobja zato, da bi prišel do drugih. Zdaj moramo narediti naslednji korak. To je neverjetna priložnost. Tu smo zato, da osrečimo ljudi in ustvarimo zgodovino. Temu smo zelo blizu in to priložnost moramo izkoristiti," je bil pred prvim polfinalnim obračunom samozavesten Španec.