Izjemni Celjani še drugič boljši od Banika za vnovično uvrstitev v konferenčno ligo

Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij konferenčne lige v Ostravi premagali Banik z 2:0 (2:0). Izbranci Alberta Riere so se tako uvrstili v ligaški del tekmovanja, prejšnji teden so doma zmagali z 1:0.

Celjani, ki so v prejšnji sezoni igrali celo v četrtfinalu tega tekmovanja, bodo imeli priložnost za tak uspeh tudi v novi sezoni. Izbranci Alberta Riere so po zgodnjih golih Nikite Josifova in Žana Karničnika še enkrat na kolena položili bogatejšega češkega tekmeca in tako na najboljši način prestali najpomembnejšo tekmo sezone, kot jo je poimenoval Španec na celjski klopi. Slovenski pokalni prvak, ki je klubsko blagajno le z uvrstitvijo v ligaški del obogatil za dobre tri milijone evrov, bo tekmece za ligaški del dobil v petek. Čehi so tekmo sicer začeli konkretno, v četrti minuti je Erik Prekop poskusil z volejem iz bližine, a žogo poslal čez gol. Tudi Celjani, pri katerih je v zvezni vesti namesto težje poškodovanega Marka Zabukovnika začel Darko Hrka, so že v sedmi minuti prvič poskusili, ko je Mario Kvesić poskusil z roba kazenskega prostora, vendar je bil domači vratar na mestu.

Toda v deseti so Celjani na najboljši način utišali domače navijače, z 18 metrov je Nikita Josifov izjemno sprožil in žogo poslal v zgornji kot domačih vrat za 1:0. Pet minut pozneje je Celje spet zagrozilo, znova je streljal Kvesić, spet pa je bil na mestu Dominik Holec. Franko Kovačević, ki se je po lažji poškodbi vrnil v celjski napad, pa je bil nenatančen v 17. minuti. V 21. minuti so gosti spet lepo "prerezali" češke obrambne linije, na koncu je Žan Karničnik po Kovačevićevi podaji z nizkim in natančnim strelom še povečal prednost svoje ekipe. Celje je še naprej kazalo izvrstno podobo, Kovačević je v 35. minuti z glavo malce zgrešil, v 39. minuti pa je Žan-Luk Leban ustavil enega nevarnejših od sicer kar številnih poskusov Banika, dvakrat je poskusil David Buchta.

Riera je na začetku drugega polčasa v igro poslal Mateja Poplatnika in Andreja Kotnika, v 52. pa so imeli Celjani pravzaprav zaključno žogo, ko je Danijel Šturm prišel sam pred Holca, a je bil slednji uspešnejši. Čehi so šele v 60. minuti sprožili nov nevarnejši strel, a je Šturm takoj zatem vrnil s podobno mero in za malenkost zgrešil cilj. Buchta je bil nevaren v 62. minuti, na drugi strani pa je Poplatnik dve minuti pozneje iz bližine žogo poslal mimo vrat. Celjani so imeli vse več prostora ob vse bolj živčnih gostiteljih, v 69. minuti pa so prišli do protinapada, ki ga je uspešno zaključil Šturm, a zadetek ni obveljal zaradi predhodnega Poplatnikovega prekrška.

Celjani so sicer dobro nadzirali dogajanje, je pa moral spet zanesljivi Leban posredovati tudi v 81., 82. ter še 95. minuti, a je bilo to tudi vse, kar so morali ubraniti gostujoči nogometaši. Kvalifikacije z konferenčno ligo, 4. predkrog, povratna tekme, izid:

Banik Ostrava - Celje 0:2 (0:2)

Josifov 10., Karničnik 21.