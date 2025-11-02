Svetli način
Nogomet

Izjemni Haaland prizemljil visokoleteči Bournemouth

Manchester, 02. 11. 2025 18.23

Erling Haaland nadaljuje svoj strelski šov v Premier League. Norveški stroj za zadetke je proti Bournemouthu dosegel dva in tako svoje moštvo popeljal do zmage (3:1), s katero je City skočil na drugo mesto prvenstvene razpredelnice.

10 tekem, 13 golov za Erlinga Haalanda v tej sezoni Premier League.
10 tekem, 13 golov za Erlinga Haalanda v tej sezoni Premier League. FOTO: Profimedia

Na drugem mestu prvenstvene razpredelnice in v nizu osmih ligaških tekem brez poraza je visokoleteči Bournemouth pripotoval na Etihad. V skladu z odlično formo so se varovanci Andonija Iraole pogumno postavili proti favoriziranemu tekmecu. Že v prvi minuti je za goste zadel Eli Junior Kroupi, vendar iz evidentnega prepovedanega položaja. 

Gostje so še naprej stali zelo visoko in Manchester Cityju močno oteževali izgradnjo napadov. Zadnja linija Bournemoutha je pogosto stala celo na domači polovici, za kar je bila kaznovana v 17. minuti. Marcos Senesi je zapustil svoj položaj, kar je odlično opazil Rayan Cherki, ki je z glavo v ogenj poslal Erlinga Haalanda, ta pa v situaciji ena na ena ni imel nikakršnih težav. 

Bournemouth je kmalu izenačil. Veliko napako si je privoščil Gianluigi Donnarumma, ki je po podaji iz kota izpustil žogo, za njegov hrbet pa jo je pospravil prisebni Tyler Adams

A le sedem minut kasneje je City znova vodil – po skoraj identični akciji kot za prvi gol. Zopet je previsoko stal Senesi, sledila je globinska žoga na Haalanda, ta pa je mojstrsko še drugič premagal Petrovića. 

Norvežan je imel tik pred koncem prvega dela priložnost za hat-trick, ko je Petrovića skušal premagati z lobom, vendar je tokrat zadnjo imel srbski vratar, ki je prebral njegovo namero. Po uri igre pa je vse dvome o zmagovalcu dokončno razblinil Nico O'Reilly

City je z zmago skočil na drugo mesto z 19 točkami, točko pred Bournemouthom in Liverpoolom. Vodi Arsenal, ki je trenutno pri 25. 

Pred tem je do izjemno pomembne zmage v boju za obstanek prišel West Ham United, ki je po zaostanku z 0:1 ugnal Newcastle United. Za kladiva so na olimpijskem stadionu v Londonu zadeli Lucas Paqueta, Sven Botman (avtogol) in Tomaš Souček, ki je v 97. minuti postavil končnih 3:1. Za Newcastle je edini gol že v četrti minuti dosegel Jacob Murphy.

2. november, Premier League, izidi:

West Ham United – Newcastle United 3:1 (2:1)

Manchester City – Bournemouth 3:1 (2:1)

