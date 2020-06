Izkušeni Handanović še eno sezono v Mariboru, podaljšal tudi Rajčević

Dvainštiridesetletni Jasmin Handanovićbo v Ljudskem vrtu ostal vsaj do konca sezone 2020/21, je na klubski spletni strani sporočil novi športni direktor Oliver Bogatinov. Nekdanji reprezentančni vratar je v dresu Maribora prvič nastopil 23. julija 2011 proti Nafti, od takrat pa je za 15-kratne slovenske prvake odigral 346 tekem. V letošnji sezoni je med vratnicama stal šestkrat, prejel pa je dva zadetka.

"Tako daleč res nihče ni mogel videti, zato se lahko zahvalim klubu, športnemu direktorju in trenerjem, ki so ocenili, da še lahko pomagam ter prispevam svoj delež. Vse z namenom, da tudi v prihodnje skupaj skušamo poseči po čim boljših rezultatih," je za spletno stran dejal osemkratni slovenski reprezentant.

Triintridesetletni Aleksander Rajčevićpa bo po navedbah Bogatinova v klubu ostal do konca letošnje sezone, v kateri bo Maribor odigral še 11 tekem. To sezono je v prvi ligi nastopil štirikrat. Maribor s 43 točkami v prvenstvu zaseda četrto mesto, dve točki za drugim Celjem in tretjim Aluminijem. Za večnimi tekmeci iz Ljubljane, Olimpijo, zaostaja za sedem točk. V 26. krogu, prvem po nadaljevanju tekmovanja, bodo branilci naslova gostovali v Domžalah.