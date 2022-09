Izmed evropskih klubov je United najmanj gledal na ceno nogometašev

Izdatek rdečih vragov za 33 prestopov med julijem 2012 in novembrom 2021 je bil za 238 milijonov evrov višji od ocenjene skupne vrednosti teh igralcev pred njihovim prestopom po statističnem modelu, ki ga je razvil nogometni observatorij v Mednarodnem centru za raziskave v športu CIES v Švici. CIES (izvorno Centre International d'Etude du Sport ) je ustanovila Mednarodna nogometna zveza (Fifa) v sodelovanju z univerzo in lokalnimi oblastmi v Neuchatelu.

Raziskovalci nogometnega observatorija ugotavljajo, da sta naslednja kluba za Unitedom, ki pri prestopih nista gledala na astronomske vrednosti, italijanski Juventus in francoski Paris Saint-Germain, s presežkom 234 milijonov oziroma 162 milijonov evrov v primerjavi z ocenjenimi vrednosti prestopov. Med angleškimi prvoligaši je Aston Villa zabeležila drugo največjo prekoračitev med angleškimi klubi s 149 milijoni evrov, sledi ji londonski Chelsea s 135 milijoni evrov.

V španski La Ligi se na ceno tržne vrednosti najbolj požvižga Real Madrid, ki je ocenjeno vrednost prestopov prekoračil za 148 milijonov evrov, medtem ko je Barcelona šele na 15. mestu in je plačala 47 milijonov evrov manj od ocenjene vrednosti, čeprav pri tem velja omeniti, da je v tem obdobju zapravila daleč največ denarja od vseh španskih klubov, in sicer kar milijardo in 465 milijonov evrov, Real za primerjavo pa 'le' 833 milijonov evrov.