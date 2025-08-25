Svetli način
Bellinghamov oče se je na debiju svojega sina zapletel z vodstvom kluba

Hamburg , 25. 08. 2025 16.18 | Posodobljeno pred eno minuto

Borussia Dortmund je v minulem krogu nemškega prvenstva proti St. Pauliju v 85. minuti vodila s 3:1, na koncu pa se je morala zadovoljiti le s točko (3:3). Bolj kot velik zdrs Dortmundčanov pa v medijih odmeva neprimerno vedenje očeta Joba Bellinghama, ki je debitiral med nemško elito.

Napetost po velikem zdrsu Borussie v Hamburgu je dodatno zaostrila družina Bellingham, poročajo angleški mediji. Starša, Mark in Denise naj bi bila nezadovoljna, ker je bil njun mlajši sin na svojem bundesligaškem debiju zamenjan že ob polčasu. 

Po koncu tekme naj bi v tunelu počakala vodstvo kluba in izrazila svoje nezadovoljstvo. Po poročanju nemškega Sky Sportsa je Mark, ki je tudi sinov svetovalec, imel čustven pogovor s športnim direktorjem Sebastianom Kehlom. Bellinghamov oče naj bi zahteval celo neposreden pogovor s trenerjem Nikom Kovačem, pri čemer "ni skrival svojega mnenja", so zapisali pri Bildu

Ricken umirja, a poudarja: Kaj takega se ne bo ponovilo

Generalni direktor kluba Lars Ricken je v nedeljo zvečer skušal pomiriti situacijo: "Ni bilo težave, a jasno je, da se kaj podobnega ne bo ponovilo – družinski člani v garderobo v prihodnje ne bodo imeli vstopa."

"Joba smo pripeljali, ker smo z njegovo družino zgradili odnos zaupanja. Za njegov bundesligaški debi so starši prileteli v Nemčijo in želeli sina po tekmi srečati. Stali so na hodniku ob garderobi in imeli čustven pogovor s Sebastianom, kar v našem odnosu ni problem. A v prihodnje bo dostop do garderob dovoljen le igralcem, trenerjem in uradnim osebam, da se izognemo tovrstnim zapletom. Vse je rešeno – brez drame," je še pojasnil Ricken.

Jobe po poteh slovitejšega brata

Devetnajstletni Bellingham, ki je to poletje za 30 milijonov evrov prestopil iz Sunderlanda, je tekmo v Hamburgu začel v prvi postavi, a ga je Kovač ob polčasu potegnil iz igre po bledi predstavi. Dortmund je imel pri vodstvu s 3:1 vse v svojih rokah, nato pa v zadnjih štirih minutah prejel dva gola in ostal le pri točki. "Če vodiš s 3:1, potem ne smeš igrati 3:3 – tudi proti tako dobri ekipi, kot je St. Pauli," je po tekmi priznal Kovač.

Za Joba, ki nosi številko 7, je bila to prva tekma v Bundesligi. Poleti je podpisal petletno pogodbo, njegov prestop pa je postal najdražji v zgodovini Sunderlanda. Ob prestopu je poudaril, da v Nemčijo ni prišel zgolj zato, da bi sledil stopinjam starejšega brata Juda, Realovega zvezdnika, ki je v Dortmundu preživel tri leta pred selitvijo v Madrid leta 2023. 

