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Nogomet

'Izpad proti Runaviku je katastrofa za Koper'

Koper, 31. 07. 2026 10.01 pred 14 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V.
Koper - Runavik

Nogometaši Kopra so imeli pred povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo proti Runaviku dva gola prednosti (2:0). A tudi to ni zadostovalo, da bi varovanci Zorana Zeljkovića preskočili prvo kvalifikacijsko oviro, saj so po nespametno odigranem podaljšku najprej zapravili omenjeno prednost s prve tekme in nato po slabšem izvajanju enajstmetrovk posledično morali priznati premoč predstavniku s Ferskih otokov.

Strateg Koprčanov Zoran Zeljković je po zelo bledi predstavi moštva z Bonifike prevzel odgovornost nase za boleč evropski poraz in poudaril, da česa podobnega v svoji trenerski karieri še ni doživel.

"Veliko stvari je šlo tokrat narobe. Sestavni del nogometa so goli, prekinitve in tudi enajstmetrovke. Najbolj mi je žal za zadnjih nekaj minut podaljška, ki smo jih odigrali zelo nezrelo oziroma nespametno, za kar smo bili tudi kaznovani," je po izpadu iz kvalifikacij za Konferenčno ligo uvodoma dejal vidno razočarani trener Kopra.

Rumeno-modri so se dolgo časa 'igrali z ognjem' in dopustili preveč priložnosti gostom, ki so izkoristili zgolj tisto, kar so jim Josip Iličić in druščina ponudili. 

"Nisem dobil občutka, da bi moji igralci podcenjevali nasprotnika. Ne nazadnje smo si tudi na povratni tekmi priigrali lepo število priložnosti, ki pa jih na žalost nismo izkoristili. V svoji trenerski karieri česa podobnega še nisem doživel. Vse, kar je šlo lahko narobe na tej tekmi, se je zarotilo proti nam. Izpad proti Runaviku je katastrofa za naš klub," je dodal Zeljković.

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KOMENTARJI1

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RUBEŽ
31. 07. 2026 11.29
Ja, iz penala bi bilo nujno zadeti. Potem bi vodili 3:0........
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