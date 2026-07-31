'Izpad proti Runaviku je katastrofa za Koper'

Strateg Koprčanov Zoran Zeljković je po zelo bledi predstavi moštva z Bonifike prevzel odgovornost nase za boleč evropski poraz in poudaril, da česa podobnega v svoji trenerski karieri še ni doživel.

"Veliko stvari je šlo tokrat narobe. Sestavni del nogometa so goli, prekinitve in tudi enajstmetrovke. Najbolj mi je žal za zadnjih nekaj minut podaljška, ki smo jih odigrali zelo nezrelo oziroma nespametno, za kar smo bili tudi kaznovani," je po izpadu iz kvalifikacij za Konferenčno ligo uvodoma dejal vidno razočarani trener Kopra.