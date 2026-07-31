'Izpad proti Runaviku je katastrofa za Koper'

Strateg Koprčanov Zoran Zeljković je po zelo bledi predstavi moštva z Bonifike prevzel odgovornost nase za boleč evropski poraz in poudaril, da česa podobnega v svoji trenerski karieri še ni doživel.
"Veliko stvari je šlo tokrat narobe. Sestavni del nogometa so goli, prekinitve in tudi enajstmetrovke. Najbolj mi je žal za zadnjih nekaj minut podaljška, ki smo jih odigrali zelo nezrelo oziroma nespametno, za kar smo bili tudi kaznovani," je po izpadu iz kvalifikacij za Konferenčno ligo uvodoma dejal vidno razočarani trener Kopra.
Rumeno-modri so se dolgo časa 'igrali z ognjem' in dopustili preveč priložnosti gostom, ki so izkoristili zgolj tisto, kar so jim Josip Iličić in druščina ponudili.
"Nisem dobil občutka, da bi moji igralci podcenjevali nasprotnika. Ne nazadnje smo si tudi na povratni tekmi priigrali lepo število priložnosti, ki pa jih na žalost nismo izkoristili. V svoji trenerski karieri česa podobnega še nisem doživel. Vse, kar je šlo lahko narobe na tej tekmi, se je zarotilo proti nam. Izpad proti Runaviku je katastrofa za naš klub," je dodal Zeljković.
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