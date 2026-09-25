Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Izpad v nižje lige, odvzem naslovov ali kaj hujšega? Meščani spoznani za krive

Manchester, 25. 09. 2026 16.17 pred 32 minutami 1 min branja 7

Avtor:
Lu.M
Manchester City

Ena najdaljših in najbolj odmevnih nogometnih sag na Otoku počasi dobiva svoj epilog. Manchester City je bil spoznan za krivega finančnega goljufanja v Premier ligi. Sinjemodri so "padli" na 114 od 115 obtožnic, ki jih je proti njim vložilo tožilstvo, sankcije, ki bodo doletele meščane, še niso znane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leta 2023 so v javnost prišle obtožbe, ki so dodobra zamajale temelje angleškega nogometa. Manchester City je bil obtožen 115 prekrškov finančnih okvirjev, ki so jih začrtali vodilni pri Premier ligi. Kršitve zloglasnega Financial Fair Playja so danes postale tudi uradne. Meščani so bili spoznani za krive za 114 od vseh 115 prekrškov.

Razkritje krivde je zgolj polovica epiloga, ki ga otoška nogometna javnost čaka že več kot tri leta. Najpomembnejše so seveda sankcije, ki bi zdaj morale doleteti sinjemodre. Zgodbo je obelodanil famozni britanski novinar David Ornstein, ki je razkril tudi dejstvo, da usoda meščanov še ni znana. V javnosti so se razširila ugibanja o morebitni kazni. Največ se omenjata izpad v nižje lige in velik odvzem točk, šušlja pa se tudi o morebitnem odvzemu lovorik iz sumljive preteklosti.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
manchester city obtožbe

Bordeaux prodan za simbolični evro: nov lastnik prevzema dolgove

24ur.com Otoški mediji: 'City je kot razbita vojska, Gvardiol pa njen najšibkejši člen'
24ur.com Krizi Cityja ni videti konca, Arsenal ugnal mestnega tekmeca
24ur.com Bliža se prvo zaslišanje Manchester Cityja v sporu s Premier ligo
24ur.com Drogba: To ni moj Chelsea. Iz kluba so naredili tarčo posmeha
24ur.com City izkoristil Arsenalova darila in ga ujel na vrhu lestvice
24ur.com Carragher: Ko si igral s Kroosom in Modrićem, si bil na vrhu, zdaj je čas za slovo
24ur.com Lastnik Chelseaja ni več zdržal, nogometaše pred Realom osebno kritiziral
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
razumi če lahko
25. 09. 2026 16.45
Nogomet je že zdavnaj presegel vse okvirje zdravega razuma denarji ,ki se tam vrtijo že dolgo niso realni in Arabski milijoni so ga postavili še nad to mejo seveda vsaka era se enkrat konča in mogoče je to vse skupaj začetek konca ?! Pustimo se presenetiti !
Odgovori
+2
2 0
mpk2
25. 09. 2026 16.34
kvardiola, najbolj precenjen trener vseh časov!
Odgovori
-1
2 3
prfox
25. 09. 2026 16.25
Mladi danes verjetno sploh ne vejo, da so to vse umetni klubi sponzorirani z arabskim denarjem. Ter da so nekoč v Ligi prvakov igrali samo prvaki. Aleksander Čeferin je uničil in prodal zgodovino evropskega nogometa Arabcem.
Odgovori
+4
6 2
Hames
25. 09. 2026 16.42
Je Čeferin prodal City? Ni. Je prodal PSG? Ni. Nobenega kluba ni prodal.
Odgovori
-1
1 2
prfox
25. 09. 2026 16.50
Je pa kot predsednik UEFA omogočil sistem, ki jim dovoljuje prevlado z vlivanjem neomejenega kapitala s čimer je popolnoma spremenil razmerja moči v evropskem nogometu ter s tem žrtvoval tradicijo in dušo igre za finančne interese.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
25. 09. 2026 16.23
Ta bo pa huda🤔
Odgovori
+1
2 1
prfox
25. 09. 2026 16.21
Aleksander Čerefin je uničil evropski nogomet v navezi z arabskim denarjem
Odgovori
+3
6 3
bibaleze
Portal
Ni želel otrok, zato sta se razšla. Danes je do ušes zaljubljen v svojega sinčka
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nato pa opazili še osupljiv detajl
Vsi govorijo o njeni nenavadni poročni obleki
Vsi govorijo o njeni nenavadni poročni obleki
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
vizita
Portal
Krvni strdki: 10 opozorilnih znakov in kdo je najbolj ogrožen
Zakaj so vaje za gležnje pomembnejše, kot si mislite, posebej po 50. letu
Zakaj so vaje za gležnje pomembnejše, kot si mislite, posebej po 50. letu
Neznane pasti melatonina: bodite pozorni na odmerek in stranske učinke
Neznane pasti melatonina: bodite pozorni na odmerek in stranske učinke
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
cekin
Portal
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega poslovnega smisla'
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega poslovnega smisla'
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
moskisvet
Portal
Pri 29-ih letih je spoznal, da gre njegovo življenje v napačno smer
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
dominvrt
Portal
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
okusno
Portal
Jesenske jedi, ki se jih marsikdo boji: tekmovalka MasterChefa razkriva svoje trike
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tovor
Tovor
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961