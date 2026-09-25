Izpad v nižje lige, odvzem naslovov ali kaj hujšega? Meščani spoznani za krive

Leta 2023 so v javnost prišle obtožbe, ki so dodobra zamajale temelje angleškega nogometa. Manchester City je bil obtožen 115 prekrškov finančnih okvirjev, ki so jih začrtali vodilni pri Premier ligi. Kršitve zloglasnega Financial Fair Playja so danes postale tudi uradne. Meščani so bili spoznani za krive za 114 od vseh 115 prekrškov.

Razkritje krivde je zgolj polovica epiloga, ki ga otoška nogometna javnost čaka že več kot tri leta. Najpomembnejše so seveda sankcije, ki bi zdaj morale doleteti sinjemodre. Zgodbo je obelodanil famozni britanski novinar David Ornstein, ki je razkril tudi dejstvo, da usoda meščanov še ni znana. V javnosti so se razširila ugibanja o morebitni kazni. Največ se omenjata izpad v nižje lige in velik odvzem točk, šušlja pa se tudi o morebitnem odvzemu lovorik iz sumljive preteklosti.