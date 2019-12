Izpadi na Camp Nou ob El Clasicu: komisija zagrozila z zaprtjem stadiona

Kljub primankljaju zadetkov je zadnji obračun med Barcelono in Realom dvignil ogromno prahu. Ob zadnjem El Clasicu se ni kresalo le pred stadionom Camp Nou, kjer so potekali protesti zagovornikov neodvisnosti Katalonije, pri čemer so izbruhnili spopadi, policija pa je bila primorana aretirati kar štirideset protestnikov, vroče je bilo tudi na tribunah.

Glavni delivec pravice Alejandro Hernandez je tako v 55.minuti moral prekiniti tekmo, saj so navijači na zelenico pričeli metati napihljive žoge s političnim sporočilom »sedite in se pogovarjajte«, političnim sloganom katalonskih separatistov. Zaenkrat je komisija Barceloni naložila le 1.500 evrov kazni. FOTO: AP Zaradi geste navijačev pa bo morala Barcelona plačati denarno kazen, grozi pa ji tudi zaprtje stadiona. Katalonci so s svojimi gestami kršili 101.2 člen disciplinskega kodeksa Španske nogometne zveze, ki za metanje žog ali preostalih stvari na zelenico v času igre, predvideva kazen do tri tisoč evrov in zaprtje stadiona. Španska disciplinska komisija je Kataloncem naložila 1.500 evrov kazni, obenem pa zagrozila z zaprtjem stadiona.