Izpisnico dobili še trije, kmalu naj bi jo tudi Marin

"Hvala in srečno!" so Ivanu Močiniću, Draženu Bagarićuin Harisu Kadrićuv slovo zapisali pri Olimpiji. Kadrić je bil član zeleno-belih, ki v spomladanski del sezone po številnih igralskih odhodih vstopajo z novim trenerjem, Goranom Stankovićem, od junija 2018.

Na začetku sezone 2020/21 ga je Olimpija posodila kranjskemu Triglavu, na 24 tekmah pa je robustni napadalec dosegel tri gole in vknjižil še eno podajo za ljubljanskega prvoligaša. S Kidričani je podpisal dveletno pogodbo, potem ko se je sporazumno razšel z Ljubljančani, pri katerih bi moral ostati do poletja. 20-letni napadalec, rojen v Velenju, je svojo nogometno pot pričel v domačem Rudarju in jo nadaljeval v mladinskih selekcijah ljubljanskega Brava, od koder ga je pot vodila k Olimpiji. Ta ga je kasneje posodila velenjskemu Rudarju in nazadnje Triglavu.

Hitro slovo Bagarića, še hitreje pa je Ljubljani v slovo pomahal Močinić

"V prvi vrsti je pri odločitvi pretehtala želja po igranju in dokazovanju na najvišji ravni. V Aluminiju si bom prizadeval, da dosežem tako svoje osebne kot klubske cilje, klubu želim pomagati z goli, podajami, dobrimi igrami,"je ob podpisu pogodbe dejal Kadrić.

Ljubljančani so se za sodelovanje zahvalili tudi Ivanu Močinićuin Draženu Bagariću, ki se v prestolnici nista zadržala niti pol leta, še posebej kratka je bila "avantura" Močinića, ki je zeleno-bele okrepil novembra. Na Luko Marinapri Olimpiji prav tako ne računajo, treningov članskega moštva se do nadaljnjega ne udeležuje več.

"Ivan Močinić je v zmajevo gnezdo prišel novembra lani in zabeležil šest nastopov v Prvi ligi Telekom Slovenije. Dražen Bagarić se je zeleno-belim pridružil pred začetkom letošnje sezone. Za Olimpijo je zaigral 8-krat. Na izhodnih vratih iz kluba je tudi Luka Marin, ki ne trenira več z ekipo. Vsem se zahvaljujemo in želimo uspešno nadaljevanje nogometne poti,"so še zapisali "zmaji".