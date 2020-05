Izpoved nogometaša: Prodal sem medaljo s SP in vse porabil za kokain

"Na začetku sem bil zmerni uporabnik. Sčasoma me je vse skupaj prevzelo in izgubil sem vse, kar sem imel," se odvisnosti od kokaina spominja 36-letni BrazilecFlavio Donizete. "Kokain sem užival zjutraj, popoldne in ponoči. Za nič na svetu nisem želel biti brez drog," je nadaljeval v pogovoru za brazilski Globoesporte. "Več kot sem imel denarja, več drog sem si želel," se črnega obdobja spominja ozdravljeni odvisnik Donizete.

Sprva je mislil, da se svetovnega klubskega prvenstva, kjer je Sao Paulo v finalu premagal zvenečo zasedbo Liverpoola, ne bo udeležil. "Nisem bil vpoklican, želeli so me dati na posodo, nato pa se je eden od soigralcev poškodoval in so me prijavili v zadnjem trenutku," se je klubskega mundiala decembra 2005 na Japonskem spomnil Brazilec. Tedaj je Sao Paolo z 1:0 premagal zasedbo Liverpoola, za brazilsko zasedbo pa so igrali Rogerio Ceni, Cicinhoin Diego Lugano. Donizete tedaj ni dobil priložnosti za igro, a se je vseeno okitil z zlato medaljo. To je kasneje zaradi odvisnosti prodal, zanjo dobil dobrih 1000 evrov, večino tega pa je namenil za nakup kokaina.