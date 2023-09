Izrael: Nogomet niza uspehe, Netanjahu z osebno zahvalo Čeferinu

Na prvenstvu, ki bo potekalo leta 2027, bo nastopilo osem reprezentanc, tekme pa bodo gostili štirje stadioni v mestih Rehovot, Petah Tikva, Afula in Umm al-Fahm. "Izbor stadionov ima za nas velik nacionalni pomen. Vse skupaj bo okrepilo sožitje v izraelski družbi in se še bolj povezalo z nogometno reprezentanco te države," so zapisali v izjavi urada predsednika vlade Benjamina Netanjahuja. Na srečanju se je veliko govorilo tudi o prihodnjih možnih projektih, ki bi lahko potekali v tej državi. V Jeruzalemu bi tako lahko gledali finale Konferenčne lige v sezoni 2026/2027. Poleg tega naj bi se tukaj v prihodnje odvijal tudi Uefin letni kongres.

Sestanka so se udeležili še nekateri drugi visoki možje te države. Prisotni so bili tako tudi izraelski minister za kulturo in šport Miki Zohar, predsednik izraelske nogometne zveze Moshe Shino Zuares in izvršni direktor nogometne zveze Niv Goldstein. Še pred tem pa se je Čeferin sestal tudi s samim izraelskim predsednikom Isaacom Herzogom. Slednji je Slovencu prikimal pri napredku in zgodovinskih dosežkih, ki jih izraelski nogomet dosega v zadnjih letih. Govora je bilo tudi o boju zoper nasilje v športu.