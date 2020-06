Izraelci preizkušajo prvi tunel za razkuževanje na stadionih

Prvi tovrstni tunel v svetu profesionalnega športa bo obratoval do konca sezone, napovedujejo v Tel Avivu, kjer prvenstvene tekme tako kot drugod po državi za zaprtimi vrati sicer že nekaj časa potekajo. Tunel za škropljenje uporablja elektrolizirano vodo, ki so jo že pred časom odobrili za dezinfekcijsko sredstvo. Raziskovalci z univerze Bar-Ilan pravijo, da so razvili tehnologijo, ki podaljšuje rok uporabe elektrolizirane vode, ki nastane z elektrolizo vode in soli. V tunel je razpršilce namestilo podjetje RD Pack, ki se ukvarja z avtomatiko. Vodna črpalka zazna vstop osebe v tunel in šobe se nato avtomatsko odprejo za 15 sekund, kar je dovolj, da posameznika skupaj z njegovimi osebnimi predmeti prekrije z razkužilom.