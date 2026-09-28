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Nogomet

Izraelski kapetan ostro nad Irsko: Imamo 10-krat boljšo državo

Debrecen, 28. 09. 2026 17.31 pred 42 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Manor Solomon

Nedeljska tekma Lige narodov med Izraelom in Irsko je pričakovano minila v znamenju kontroverz in hudega političnega naboja. Irci so vidno protestirali proti izraelski himni, njihov kapetan Dara O'Shea pa se ni želel rokovati z nasprotnim kapetanom Manorjem Solomonom. Ta je po srečanju brez dlake na jeziku spregovoril o Irski in njenem nasprotovanju izraelskim dejanjem.

Irski nogometaši proti Izraelu
Irski nogometaši proti Izraelu
FOTO: Twitter

Manor Solomon je bil po tekmi vidno nejevoljen in jezen zaradi početja irske reprezentance, ki je tekmo Lige narodov proti Izraelu bolj kot ne odigrala samo zaradi formalnih zahtev. Irci, ki so slavili s 3:0, so na vsakem koraku pokazali, da se ne strinjajo z izraelskimi zločini v Gazi, ena od potez, ki je v javnosti požela veliko pozornosti, pa je bilo zavrnjeno rokovanje irskega kapetana Dare O'Shea, ki ni želel stisniti roke Solomonu.

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Ta je dogajanje pospremil z "izbranimi" besedami: "Če povem vse, kar si mislim o irskih nogometaših, bom najverjetneje suspendiran za nekaj tekem," je svojo izjavo začel napadalec West Hama, v nadaljevanju pa ponudil dokaj bizarno primerjavo obeh držav: "Očitno je, da nas sovražijo, tudi mi njih ne maramo. Veselim se naslednjega srečanja, verjamem, da bo popolnoma drugačen obračun. Imamo 10-krat boljšo in močnejšo državo od njih, polno izjemnih ljudi."

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HALAcR7
28. 09. 2026 18.13
Kako si upa oglašat
Odgovori
+1
1 0
tali?ni tom
28. 09. 2026 18.11
mogoče izraelci,vendar ni vaša,vemo kako ste prišli do zemlje in še jo naprej jemljete avtohtonemu ljudstvu tam in siriji in libanonu!
Odgovori
+1
1 0
Appendix
28. 09. 2026 17.47
itak.
Odgovori
-1
0 1
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