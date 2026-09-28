Izraelski kapetan ostro nad Irsko: Imamo 10-krat boljšo državo

Manor Solomon je bil po tekmi vidno nejevoljen in jezen zaradi početja irske reprezentance, ki je tekmo Lige narodov proti Izraelu bolj kot ne odigrala samo zaradi formalnih zahtev. Irci, ki so slavili s 3:0, so na vsakem koraku pokazali, da se ne strinjajo z izraelskimi zločini v Gazi, ena od potez, ki je v javnosti požela veliko pozornosti, pa je bilo zavrnjeno rokovanje irskega kapetana Dare O'Shea, ki ni želel stisniti roke Solomonu.