Izraelski kapetan ostro nad Irsko: Imamo 10-krat boljšo državo

Manor Solomon je bil po tekmi vidno nejevoljen in jezen zaradi početja irske reprezentance, ki je tekmo Lige narodov proti Izraelu bolj kot ne odigrala samo zaradi formalnih zahtev. Irci, ki so slavili s 3:0, so na vsakem koraku pokazali, da se ne strinjajo z izraelskimi zločini v Gazi, ena od potez, ki je v javnosti požela veliko pozornosti, pa je bilo zavrnjeno rokovanje irskega kapetana Dare O'Shea, ki ni želel stisniti roke Solomonu.
Ta je dogajanje pospremil z "izbranimi" besedami: "Če povem vse, kar si mislim o irskih nogometaših, bom najverjetneje suspendiran za nekaj tekem," je svojo izjavo začel napadalec West Hama, v nadaljevanju pa ponudil dokaj bizarno primerjavo obeh držav: "Očitno je, da nas sovražijo, tudi mi njih ne maramo. Veselim se naslednjega srečanja, verjamem, da bo popolnoma drugačen obračun. Imamo 10-krat boljšo in močnejšo državo od njih, polno izjemnih ljudi."
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