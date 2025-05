Izredne razmere v Vroclavu pred spopadom Chelseaja in Betisa

V prvi sezoni konferenčne lige je naslov pred tremi leti osvojila Roma, nato pa sta slavila še West Ham (2022/23) in Olympiakos (2023/24). Chelsea bi lahko postal drugi angleški klub z lovoriko v tem tekmovanju, medtem ko bi Betis z naslovom na listo zmagovalcev vpisal Španijo. Londončani so favoriti obračuna v Vroclavu. V ligaškem delu so imeli edini popoln izkupiček s šestimi zmagami, v izločilnih bojih pa so nanizali še pet zmag ob nepomembnem porazu proti Legii v četrtfinalu.

V polfinalu so varovanci Enza Maresce s skupnih 5:1 izločili Djurgarden in zanesljivo napredovali v finale. Betis si je v drugem polfinalu težje izboril vstopnico za finale.