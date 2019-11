Izredno zanimanje: s Halandom se spogleduje kar 20 klubov

Kaj imajo skupnega Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern München, Chelsea, Napoli, Juventus in Manchester United? Prav vsi so v zadnjem času svoje skavte pošiljali na tekme Red Bull Salzburga, njihov namen pa je bil jasen – pobližje spoznati norveškega draguljaErlinga Brauta Halanda. Salzburžani bodo 19-letnega napadalca po vsej verjetnosti prodali v poletnem prestopnem roku, odškodnina zanj pa bi se utegnila dvigniti nad 60 milijonov evrov.

Favorita sta dva

V povezavah s Halandom se najbolj omenja Manchester United in Juventus. Rdeči vragi imajo pred ostalimi snubci določeno prednost, saj se njihov strateg Ole Gunnar Solskjaer z rojakom odlično pozna. Skupaj sta namreč dve sezoni delovala pri domačem Moldeju. Ko je Haland še tresel mreže na stadionu Aker, so nanj lovke prvič vrgli tudi pri stari dami. Zanj so tedaj ponujali šest milijonov evrov, vodstvo norveškega prvoligaša je ponudbo seveda sprejelo, a je Torinčane zavrnil kar napadalec sam, saj si ni želel oditi v klub, pri katerem bi sedel na klopi. Na koncu se je odločitev, da se za milijon manj preseli k našim severnim sosedom, vsekakor izkazala za pravilno.

Po podatkih Transfermarkta je sin nekdanjega odličnega nogometaša Alf-Inga Halanda trenutno vreden 12 milijonov evrov, a je jasno, da je njegova realna tržna vrednost bistveno višja. Pri angleškem Guardianu poročajo, da si v Salzburgu poleti želijo vsaj 60 milijonov, kar se zdi realna ocena glede na trenutne zakonitosti, ki vladajo na nogometni tržnici.

Zakaj se za norveškega dragulja zanimajo praktično vsi nogometni velikani, postane jasno ob ogledu na njegovo statistiko v letošnji sezoni. V avstrijskem prvenstvu je na desetih tekmah sodeloval pri 18 zadetkih (12 golov, šest asistenc). V pokalu je v 111 minutah, kolikor jih je odigral na dveh tekmah, zabil že štiri zadetke. Še bolj 'brutalna' pa je njegova statistika v Ligi prvakov. Tri tekme in šest zadetkov. Zadetek v povprečju zabije na vsakih 33 minut igre, obenem pa je edini v zgodovini, ki mu je na prvih treh tekmah v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju uspelo kar šestkrat meriti v v polno.