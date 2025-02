Zmago Udineseja zaznamovala zgodovinska neumnost Lucce

Lucca je želel odgovornost prevzeti nase verjetno tudi zato, ker je nekdanji francoski reprezentant svoja zadnja dva strela z bele točke proti Bologni in Napoliju v tej sezoni zapravil. Po reakciji preostalih nogometašev Udineseja pa je več kot jasno, da trener Kosta Runjaić Thauvinu še vedno zaupa.

Lucca je nato z močnim strelom sicer zadel, a je bila reakcija njegovih soigralcev dovolj povedna, saj se z njim ni veselil nihče. Le pet minut po zadetku je Runjaić Lucco poslal z igrišča, pri čemer sta si omenjena – zanimivo – segla v roki.

Do konca se izid ni več spreminjal in Udinese je prišel do tretje zmage na zadnjih štirih tekmah in skupno desete v tej sezoni Serie A, s katero se je utrdil na desetem mestu. Bolj ali manj je že jasno, da Videmčani za razliko od prejšnje sezone letos ne bodo trepetali za obstanek.