Izstopa zaradi napačnih razlogov: Hazard kar enajst kilogramov pretežek

Še več. Eden Hazard naj bi se na prvem treningu pripravljalnega obdobja, ki so ga pred začetkom ameriške turneje nogometaši belega baleta opravili v kanadskem Montrealu, pojavil s kar sedmimi kilogrami preveč. To naj bi v trenerskem štabu in vodstvu klubu povzročilo veliko ogorčenje. Olje na ogenj so prilila vse glasnejša namigovanja, da Florentino Perez bivšega nogometaša Chelseaja sploh ni želel pripeljati v klub, a je popustil Zidanovim zahtevam, ki si je zaželel zvezdniško ime v svoji ekipi. Dober mesec po tem, ko je Perez Hazarda razglasil kot igralca, ki je ključ do Realove vrnitve na španski in evropski vrh, se je zdaj distanciral od vpletenosti ob njegovem prestopu.

A to ni prvič, ko naj bi se 28-letni Belgijec spopadal s prekomerno telesno težo. To je nogometaš tudi sam priznal lani v intervjuju za enega izmed belgijskih medijev. "Imel sem le eno sezono za pozabo. Zadnjih šest mesecev, ko je Chelsea vodil Mourinho. Veliko krivde lahko pripišem sebi. Po osvojitvi naslova smo igralci Joseja prosili za daljše počitnice. Na začetku sezone sem bil povsem izven forme. Poskrbel sem, da se mi to letos ni pripetilo. Štiri tedne po zaključku SP sem že pridno treniral s Chelseajem." A se zarečenega kruha največ poje in Belgijec ima znova težave s telesno težo. Zgolj dva tedna po začetku priprav ima namreč Belgijec po mnenju Realovega trenerskega štaba kar enajst kilogramov odveč.