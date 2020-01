Črne napovedi se na srečo mladega hrvaškega vratarja niso uresničile

Spomnimo, nekdanji člen Dinamove mladinske šole Karlo Sokač, ki zadnja leta igra za križevski klub NK Radnik, je bil sopotnik v avtomobilu z bjelovarsko registrsko tablico, ki je zaradi doslej neznanih okoliščin zletelo s ceste. Voznik je bil le leto starejši od Karla, tako on kot sovoznik pa sta utrpela le lažje poškodbe, medtem ko so se za življenje mladega vratarja borili v zagrebški bolnišnici. Sprva so bile informacije o poškodbah 18-letnega vratarja zelo resne in "neobetavne". Po poročanju hrvaških medijev je nesrečni vratar utrpel hude poškodbe hrbtenice, ob tem pa naj bi mu amputirali tudi obe nogi in levo roko. Na srečo se napovedi niso uresničile, kar je za hrvaške medije potrdil tudi njegov oče Davor Sokač. "Sin ni več v življenjski nevarnosti. Prebudili so ga iz umetne kome in počasi prihaja k sebi. Čeprav se z njim še nismo pogovarjali pa smo presrečni, da je izven življenjske nevarnosti. Odlična vest je tudi ta, da lahko premika prste na roki, saj so bile napovedi zelo črne. Sedaj sledi dolgotrajna rehabilitacija," je za 24sata spregovoril oče Davor.

Sokač je bil sicer pred leti član Dinamove mladinske šole, zagrebški iskalci talentov so ga opazili na turnirju v Ivanić-Gradu, kjer si je prislužil naslov najboljšega vratarja. Mladenič je imel pred seboj, po poročanju hrvaških medijev, obetavno kariero, čeprav je zadnja leta branil v vratih hrvaškega tretjeligaša NK Radnik.