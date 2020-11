Izvršni odbor NZS razrešil Gliho in ustoličil Ačimovića

Izvršni odbor NZS je sledil predlogu Radenka Mijatovića in direktorja reprezentanc Mirana Pavlina in je na mesto selektorja mlade reprezentance imenoval Milenka Ačimovića. Nekdanji slovenski reprezentant, s Slovenijo je nastopil na Evropskem prvenstvu 2000 in Svetovnem prvenstvu 2002, bo že v ponedeljek zbral reprezentante za prihajajoči pripravljalni tekmi proti Nemčiji (12. november) in proti Rusiji (17. november). Ačimović ima za sabo izjemno igralsko kariero, med drugim je igral v Crveni Zvezdi, angleškem premier ligašu Tottenhamu, s francoskim Lilleom je zaigral v Ligi prvakov, se preizkusil tudi v arabskem svetu kjer je igral za Al Ittihad, kariero pa končal pri dunajski Avstriji.

Slovenijo v letu 2021 čaka organizacija Evropskega prvenstva do 21 let, ki bo marca in junija zaključni turnir gostila skupaj z Madžarsko. Otvoritvena in finalna tekma bosta odigrani v Sloveniji.